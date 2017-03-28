Последние приготовления к сезону пожаров идут в Хабаровском крае

В в регионе 181 посёлок подвержен угрозе от лесных пожаров. Поэтому с 10 апреля в Хабаровском крае начнутся работы по опашке — землю вокруг населённых пунктов, примыкающих к лесам, распахивают до минерального слоя. Эта процедура выполняет функцию естественного барьера, который не допускает распространение природных пожаров на жилой сектор.

В планах в этом году обновить около 600 километров минерализованных полос. Работы продолжатся вплоть до осени, когда исчезнет последний очаг лесных пожаров. Существует два вида естественных барьеров распространения огненной стихии.Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Минерализованные полосы делятся на заградительные и опорные. Заградительные создают для остановки и тушения лесного пожара. Опорные используют в лесах как рубежи для контролируемого отжига. Его направляют в сторону приближающегося пожара, что позволяет блокировать огонь на определённом расстоянии», — сообщили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Как писало агентство, в прошедшие выходные в регионе зафиксировали несколько палов сухой травы. По информации Главного управления МЧС России по краю, огнеборцам пришлось тушить возгорания в Комсомольске-на-Амуре. Кроме этого, спасатели зафиксировали ещё два очага горения — в Бикинском и Вяземском районах.

По прогнозам различных ведомств, пожароопасный сезон в крае ожидали раньше обычного. Первые очаги, в соответствии с прогнозами, появились уже в конце марта на юге края — к этому времени в тайге растаял снег. Сейчас в рабочем состоянии находится 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны, техника и амуниция. Общая численность службы составляет 470 человек.

Первые вестники лесных пожаров добрались до региона на прошлой неделе — лёгкая дымка от палов в соседнем регионе накрыла дальневосточную столицу во вторник, 21 марта. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что на минувших выходных в Еврейской автономной области выгорело несколько гектаров леса на трёх участках.