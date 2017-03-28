Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах

В краевой столице трое мужчин устроили заплыв по Амуру в районе речного вокзала. В качестве средства перемещения по полынье они выбрали две льдины, однако путешествие оказалось недолгим — экстремалов понесло по течению, вернуться к берегу самостоятельно они не смогли, понадобилась помощь спасателей.

Видео заплыва разметили в паблике «Типичный Хабаровск». На кадрах видно, что двое мужчин, забравшихся на одну льдину, пытались грести к берегу, но их попытки оказались тщетными. Третий участник «акции» дрейфовал в одиночестве и наблюдал за действиями «коллег».

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в городском спасательном отряде, дрейфующих сняли с льдин несколько минут назад. Мужчины были нетрезвы. Они проходили по берегу, увидели льдины, сели на них и отправились в путь. После того, как экстремалы поняли, что самостоятельно вернуться на сушу им не удастся, они вызвали спасателей. Те, приехав на место происшествия, надули лодку и сняли любителей ледяных «покатушек» с льдин.

Спасатели на протяжении месяца просят жителей не выходить на водоёмы, в регионе закрыли уже несколько ледовых переправ. Одна из самых частых причин трагедий на воде — алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и становятся беспомощными.