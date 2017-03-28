"Тотемный" лис сбежал из хабаровской ветеринарной клиники

В ночь на понедельник, 27 марта, в Железнодорожном районе краевой столицы из ветеринарной клиники «Тотем» сбежал подопечный-талисман — рыжий лис по кличке Тотем. Уже вторые сутки идут поиски, но пока безрезультатно. Работники клиники рассказали, что зверь жил на улице в вольере. Там расшаталась дверь, но починить её ещё не успели. Хитрый лис сделал подкоп под хлипким затвором и воспользовался случаем погулять на воле.

Периодически свою жилплощадь Тотем делил с собакой, но в ночь побега пёс ночевал в другом месте.

«Открыл расшатавшуюся дверь, потом сделал подкоп и убежал. В ту ночь он был в вольере один, поэтому собака ему не могла помочь убежать. Уже два дня его нет, а нам никто не говорил, что его кто-то видел. Очень хотим, чтобы он нашёлся. Наши сотрудники его ходили по району искать и не нашли. Кормили, ухаживали за ним — почему он убежал? Ему почти год, мы его привили и он кастрированный, поэтому мы исключаем причину гона. Видимо, всё-таки природа взяла своё», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудница ветеринарной клиники «Тотем» Анна.

Работники лечебницы для животных просят неравнодушных горожан помочь в поимке лиса. Зверь никогда не был на улице, тем более один. Ещё совсем малышом его доставили в клинику — всю жизнь Тотема воспитывали люди. Большую опасность для него могут представлять бродячие псы и проезжая часть. Без помощи человека лис на улицах города попросту не выживет.