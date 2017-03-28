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В Хабаровском крае мужчину осудили за убийство 22-летней давности

В Хабаровском крае мужчину осудили за убийство 22-летней давности
Сообщники преступника давно уже освободились из тюрьмы
22 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

По решению Хабаровского краевого суда обвиняемого Тимофеева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он ответил перед законом за убийство, совершённое в 1995 году. Всё это время преступник скрывался от следствия — мужчина жил без паспорта и официально нигде не был зарегистрирован.

В 1995 году тогда ещё 18-летний Тимофеев и четверо его приятелей изнасиловали девочку в посёлке Маго Николаевского района. Родители ребёнка обратились по этому поводу в правоохранительные органы. В декабре этого же года насильник решил припугнуть семью, чтобы те забрали заявление из милиции, и пришёл к ним домой в компании своих товарищей — впоследствии они стали сообщниками убийства. Когда словесные аргументы у гостей закончились, в ход пошли кулаки.

Тимофеев и его приятели стали избивать мать девочки и её сожителя. Понимая, что, оставив в живых родителей ребёнка, над которым они надругались, своими действиями злоумышленники усугубляют ситуацию и уголовной ответственности им не избежать, компания решила убить семейную пару. Жертв привели на Пальвинскую протоку реки Амур и утопили в проруби. Свои действия фигуранты сопровождали жестокими попытками затолкать потерпевших под лёд, пиная их ногами и нанося удары острым концом рыбацкой пешни (лом для пробивания льда — прим. ред.).

«28 марта 2017 года Хабаровский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Николаевского района Тимофеева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса РСФСР — «Умышленное убийство двух человек с целью скрытия другого преступления, совершённое с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц». За совершение данного преступления всех соучастников Тимофеева осудили в октябре 1996 года и в настоящее время  они уже отбыли назначенное им наказание. В настоящее время приговор не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

 
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