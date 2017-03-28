Комсомольчанину грозит срок за наркотики с сахаром

Сегодня вторник, 28 марта 2017 года, 13:52
Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Цистерны с топливом полыхают на заправке в Хабаровске
Цистерны с топливом полыхают на заправке в Хабаровске
Жителей Приморья призывают активнее оценивать работу чиновников
Жителей Приморья призывают активнее оценивать работу чиновников
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:13
Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
вчера, 14:36
Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
вчера, 21:08
Жители Владивостока запасают холодную воду
сегодня, 07:01
На Приморье надвигается циклонический вихрь
сегодня, 11:40
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
сегодня, 12:10
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
сегодня, 00:27
В Тюмени служба такси расклеила спам с Дианой Шурыгиной
сегодня, 11:47
Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
вчера, 19:19
Приморцы с болью могут позвонить на горячую линию
вчера, 15:30
Владивостокский стадион "Динамо" покрылся сеном из-за нехватки денег

Обсуждаемое
вчера, 15:10
7

Жители Находки попросили Путина защитить их от угольной пыли
вчера, 14:36
4

Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
сегодня, 12:10
3

В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
вчера, 18:17
3

В Приморье овчарка Куба поймала преступника
сегодня, 11:40
2

Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
вчера, 18:20
2

Хабаровчане массово ограждают свои дома заборами от посторонних
сегодня, 10:13
1

Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
сегодня, 11:00
1

Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями
сегодня, 11:01
1

Во Владивостоке наблюдается необычный утренний трафик
сегодня, 11:10
1

Проекту "Книжный шкап" в Хабаровске исполнился год
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 418



Система Orphus

Комсомольчанину грозит срок за наркотики с сахаром

Комсомольчанину грозит срок за наркотики с сахаром
Торговец добавлял к героину подсластитель, чтобы увеличить объём партии
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Жителю Комсомольска-на-Амуре грозит тюремный срок за сбыт наркотиков. Городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу. Чтобы увеличить объём дозы, фигурант подсыпал к продаваемому героину сахар.

По версии следствия, нигде не работающий и употребляющий наркотики комсомольчанин в начале 2015 года решил сбывать героин, чтобы получить постоянный источник дохода и наркотики для употребления. Запрещённые вещества ему поставляли из Средней Азии в обмен на легковой автомобиль.

Полученный наркотик 43-летний обвиняемый смешивал с сахаром в кофемольной машине и расфасовывал в пакетики. После этого он передавал товар своему знакомому для дальнейшего сбыта. Несмотря на конспирацию, в августе 2015 года мужчину задержали, когда он пытался продать 1,97 грамма героина. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в ходе обыска в его квартире стражи правопорядка обнаружили и изъяли ещё 37,89 грамма порошка.

Комсомольчанина заключили под стражу. За совершение преступлений ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей. Следственные органы продолжаются устанавливать источник поступления наркотиков на территорию Хабаровского края.

Это не первый подобный случай торговли наркотиками в Комсомольске-на-Амуре. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недавно сотрудники полиции в Комсомольске-на-Амуре поймали троих местных жителей, которые незаконно хранили крупные партии веществ. Среди нарушителей оказалась 62-летняя женщина.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru