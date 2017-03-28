Комсомольчанину грозит срок за наркотики с сахаром

Жителю Комсомольска-на-Амуре грозит тюремный срок за сбыт наркотиков. Городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу. Чтобы увеличить объём дозы, фигурант подсыпал к продаваемому героину сахар.

По версии следствия, нигде не работающий и употребляющий наркотики комсомольчанин в начале 2015 года решил сбывать героин, чтобы получить постоянный источник дохода и наркотики для употребления. Запрещённые вещества ему поставляли из Средней Азии в обмен на легковой автомобиль.

Полученный наркотик 43-летний обвиняемый смешивал с сахаром в кофемольной машине и расфасовывал в пакетики. После этого он передавал товар своему знакомому для дальнейшего сбыта. Несмотря на конспирацию, в августе 2015 года мужчину задержали, когда он пытался продать 1,97 грамма героина. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в ходе обыска в его квартире стражи правопорядка обнаружили и изъяли ещё 37,89 грамма порошка.

Комсомольчанина заключили под стражу. За совершение преступлений ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей. Следственные органы продолжаются устанавливать источник поступления наркотиков на территорию Хабаровского края.

Это не первый подобный случай торговли наркотиками в Комсомольске-на-Амуре. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недавно сотрудники полиции в Комсомольске-на-Амуре поймали троих местных жителей, которые незаконно хранили крупные партии веществ. Среди нарушителей оказалась 62-летняя женщина.