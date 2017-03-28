Хабаровчанка из-за желания заработать сорвала свадебный банкет

В Хабаровске администратор ресторана в Железнодорожном районе города лишила местных жителей семейного торжества. Горожане собирались отпраздновать в заведении свадьбу и внесли предоплату, но злоумышленница присвоила себе эти деньги и потратила. У клиентки сохранились документы, благодаря которым девушку удалось вывести на чистую воду.

Хабаровчанка выбрала ресторан для проведения праздника и внесла предоплату — 20 тысяч рублей. Деньги приняла администратор заведения. Однако в дальнейшем оказалось, что сумма до кассы не дошла, поэтому заказ никто не исполнил. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские изъяли документацию, которая подтверждала факт передачи предоплаты. Администратора задержали по подозрению в преступлении. Выяснилось, что 23-летняя злоумышленница похитила деньги клиентки и потратила их на личные нужды.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, сотрудница заведения стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество». Стражи правопорядка выясняют, не причастна ли девушка к другим нарушениям. Пока её отпустили под подписку о невыезде.

О похожем случае РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало ранее. Из-за недобросовестной сотрудницы другой городской компании также пострадала клиентка. Работница стоматологической клиники обманула местную жительницу, выставив ей счёт по приукрашенному прайсу. Махинацию удалось раскрыть, когда за дело взялись правоохранители.