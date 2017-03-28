В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн

Спорткомплекс торжественно открыли три года назад, однако в эксплуатацию его так и не ввели

Общественники нашли в Советской Гавани спортивный полуфабрикат — в городе до сих пор не работает физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый местными чиновниками в 2014 году. В здании нет сантехники и системы вентиляции, а в бассейне отсутствует керамическая плитка.

Строительства современного спортивного центра с полноценным бассейном жители Совгавани ждали более 20 лет. В 2012 году региональные власти объявили тендер на возведение комплекса. Деньги выделили из краевого, районного и городского бюджетов. Всего на реализацию проекта потратили 158 миллионов рублей.

Конкурс на строительство выиграла местная компания СКФ «Рубин», предложившая самую конкурентную цену. По условиям контракта работы должны были закончиться в декабре 2013 года, однако за неделю до истечения этого срока городская администрация заключила с подрядчиком допсоглашение и продлила срок ещё на год. К этому времени строители также не успели всё доделать, комплекс был готов только наполовину. Местные власти этот факт не смутил — в конце 2014 года чиновники Советской Гавани в торжественной обстановке под прицелом камер перерезали красную ленточку и подписали акты сдачи-приёмки так и не выполненных работ. Специалистов технического надзора на мероприятие не пригласили.

По информации пресс-службы регионального отделения ОНФ, до сих пор здание остаётся недостроенным: нет вентиляционного оборудования, водомерного и теплового узлов, сантехники, не отделан фасад. Денег на эти работы также нет. По этим фактам несколько раз возбуждали уголовные дела, организовывали проверки, но ничего не изменилось.

«Это очень странное сооружение, которое я не могу никак оценить в 150 миллионов рублей. Удалось поговорить с местными жителями, сотрудниками учреждения. Люди рассказывают, что, когда попытались наполнить бассейн водой, всплыли даже фрагменты дна. Для меня сложно представить, как может всплыть керамическая плитка, которой по всем стандартам должно быть вымощено дно чаши. Однако, осмотрев сам объект, я склонен верить подобным слухам, да и никакой плитки там и в помине нет. Складывается ощущение, что спортивный центр дешевле будет сегодня построить заново, чем исправлять многочисленные недочёты», — рассказал эксперт Хабаровского регионального отделения ОНФ в сфере градостроительной политики и ЖКХ Игорь Ковалёв.

Общественники направили в краевую прокуратуру, министерство спорта и следственный комитет России письма с просьбой организовать проверку и разобраться в сложившейся ситуации.