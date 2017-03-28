Главу хабаровского "Водоканала" по решению суда взяли под стражу

В минувшее воскресенье, 26 марта, в краевой столице по ходатайству следователя под стражу взяли руководителя хабаровского муниципального предприятия «Водоканал» — Владимира Стеблевского. Вместе с чиновником фигурантом по уголовному делу, возбуждённому по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере», проходит Сергей Макаров.

«26 марта 2017 года в Центральном районном суде города Хабаровска прошло заседание, на котором судья Владимиру Стеблевскому и Сергею Макарову избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 23 дня, то есть до 17 апреля 2017 года. Данная мера пресечения была избрана по ходатайству следователя по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» помощник судьи центрального районного суда города Хабаровска Анна Карпенко.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее о том, что правоохранительные органы начали проверку законности деятельности муниципального предприятия «Водоканал» в начале марта. Основанием стали жалобы гражданских активистов и серия публикаций в СМИ и социальных сетях. Люди обращали внимание силовых и надзорных органов на нарушения, в частности при строительстве Тунгусского водозабора и при проведении госзакупок. К процессу подключилось хабаровское отделение Общероссийского народного фронта, представители которого также направили просьбу прокурору края обратить внимание на сведения общественников. Надзорное ведомство обнаружило множество нарушений.