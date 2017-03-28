Дартсменка из Хабаровского края отличилась на первенстве России

Весеннее первенство России по дартсу среди юношей и девушек до 18 лет прошло в Москве. Представительница Хабаровского края Дина Буракова заняла третье место в одиночном разряде, уступив в полуфинале сопернице из Ростова-на-Дону Веронике Королёвой.

Сами состязания и подготовка к ним дались спортсменке из села Пивань Комсомольского района тяжелее обычного — девушка досрочно сдаёт ЕГЭ, поэтому уделяла меньше времени тренировкам. Выдержать экзамен по русскому языку Дине Бураковой пришлось сразу же после возвращения домой. Однако, несмотря на сложности, представительница Хабаровского края дошла до полуфинала, где встретилась со своей главной соперницей

«Полуфинал был очень напряжённым, я играла с сильным соперником, нервничала так, что пальцы ног начинало сводить. В итоге не смогла справиться с нервами и проиграла — 1:3. Это последний год, когда я могу участвовать на первенствах до 18 лет, потом буду выступать только среди взрослых. Последние мои соревнования пройдут осенью этого года, я уже войду в свою форму, и думаю, что порадую уже не третьим местом, а, будем надеяться, первым», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Дина Буракова.

После сдачи следующего экзамена спортсменка отправится на чемпионат России, который пройдёт в Электростали. А в начале июня девушка улетит в Италию, где состоится чемпионат Европы по дартсу.

Дина Буракова всегда демонстрирует высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в ноябре прошлого года она завоевала шесть медалей разного достоинства на первенстве России в Валдае.