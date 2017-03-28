Проекту "Книжный шкап" в Хабаровске исполнился год

Полноценному движению буккроссинга в дальневосточной столице исполнился год. Именно столько времени в Хабаровске работает проект «Книжный шкап». Первая точка по обмену книгами появилась в конце марта 2016 года на остановке «Знамёнщикова». Шкаф, который хабаровские урбанисты окрестили Серёгой, также отмечает свой день рождения.

«Я возвращался домой и увидел во дворе своего дома, около мусорных баков, старый книжный шкаф. Вместе с другом Егором Лебедевым мы отнесли его на остановку «Знамёнщикова». Тяжелый был. Поставили там шкаф и закинули первую партию книжек в мягком переплёте — я взял их из дома. За год шкаф пережил одно падение — до сих пор неизвестно, то ли от ветра упал, то ли кто-то его опрокинул. Но это не страшно, потому что шкаф потом подняли и починили. Ребята живут рядом, на площади Серышева, я с ними познакомился. Также они сделали навес — прибили к верхушке шкафа клеёнку, чтобы он не промокал во время дождей, так как на остановке крыша протекает. Потом шкаф размок, рассохся и сломался, а ребята приезжали его чинить», — рассказал о появлении Серёги инициатор проекта «Книжный шкап» Александр Колбин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о развитии буккроссинга в городе. Уже через неделю после установки Серёги стало ясно, что его не хватает, и организаторы проекта решили создать сеть точек для обмена книгами. Второй галочкой на карте «Книжного шкапа» стало кафе «Вилки-Палки» — там шкаф поставил директор заведения. Третий появился в районе остановки «38-я школа» рядом с детским центром «Созвездие». Участники проекта «Великое Заштабье» и модераторы Центра прикладной урбанистики провели там акцию, в ходе которой раскрасили бетонный забор возле «Созвездия», а также изготовили и установили несколько свиристельников, как ранее в проекте «Свиристелинг». После этого хабаровчане разместили на автобусной остановке неподалеку очередное компактное книгохранилище.

В мае с Серёгой на «Знамёнщикова» случилась беда: он сломался. Местные жители считали, что шкаф пострадал от рук вандалов, но кураторы проекта склонны винить дождь и ветер. В июле к движению буккроссинга присоединился краевой музей имени Гродекова. В августе под тяжестью книг сломался ещё один шкаф — у Иннокентия на остановке «38-я школа» рухнули полки. По доброте душевной хабаровчанин привёл его в порядок.

В ноябре 2016 года буккроссинг добрался до вузов города. Студенты ПИ ТОГУ запустили проект «Книга против деградации» и с помощью урбанистов поставили в арке очередной книжный шкаф. Ему выбрали имя — Лёва.

«За этот год было установлено примерно 10 шкафов. Недавно я нашёл шкаф на остановке «Горбольница» — неизвестно, кто его поставил. Где-то я помогал, консультировал людей, где-то они сами. Например, студенты института инфокоммуникаций установили шкаф на остановке «Энергомаш» в знак окончания вуза и в дар людям, которые будут учиться дальше — без запросов на помощь», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Александр Колбин.

За год со шкафом на «Знамёнщикова» происходили не только деструктивные изменения. Его раскрашивали и даже использовали в качестве доски для объявлений. Кроме этого, с полок Серёги пропадали книги.

«Там появлялись рисунки: кто-то бахнул трафарет, кто-то граффити. Появлялись сообщения о розыске потерявшихся людей. Иногда реклама — я её сдираю. Были социальные картинки о том, что лучше читать, чем смотреть телевизор. В шкафу иногда больше, иногда меньше книг. Но я не помню, чтобы он был пустой. Есть ситуации, когда люди приходят, сгребают книги и потом тащат их в «Букинист» продавать. Но ничего ужасного в этом нет — они, так сказать, зёрна от плевел отделяют, потому что в шкафу появляются и религиозные книги, и учебники, и чего только нет. Покупая у таких людей, не тратишь время на то, чтобы искать в шкафу интересные книги, да и ценник небольшой — 30-40 рублей», — резюмировал Колбин.