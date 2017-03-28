Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями

Сотрудники «Порта Ванино» в этом году высадят деревья на прилегающей к предприятию территории и выпустят мальков в ручей Чистоводный. Также там появится передвижная станция мониторинга воздуха и проект очистных сооружений.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что принять эти меры порту предложила рабочая группа, контролирующая улучшение экологической обстановки в Ванино. Она появилась по предложению губернатора региона Вячеслава Шпорта, после появления многочисленных жалоб на угольную пыль в посёлке. Вопрос экологической обстановки обсудили даже в Госдуме. В итоге пришли к единому мнению: на предприятии нужно установить современное оборудование.

Агентство сообщало, что недавно порт приобрёл четыре снегогенератора для подавления пыли, сейчас специалисты устанавливают ограждения на угольных складах. В этом году предприятие должно купить вакуумную погрузочную машину и доработать проект предельно допустимых выбросов.

По информации пресс-службы порта, к июню предприятие проведёт модернизацию дробильно-сортировочных устройств: там смонтируют кожухи конвейерных линий и установят системы орошения сплинкерного типа. О своих действиях представители ОАО «Порт Ванино» отчитываются на совещаниях межведомственной рабочей группы в региональном правительстве.