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Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями

Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями
Также для улучшения экологической обстановки в ручей Чистоводный выпустят мальков
26 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сотрудники «Порта Ванино» в этом году высадят деревья на прилегающей к предприятию территории и выпустят мальков в ручей Чистоводный. Также там появится передвижная станция мониторинга воздуха и проект очистных сооружений.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что принять эти меры порту предложила рабочая группа, контролирующая улучшение экологической обстановки в Ванино. Она появилась по предложению губернатора региона Вячеслава Шпорта, после появления многочисленных жалоб на угольную пыль в посёлке. Вопрос экологической обстановки обсудили даже в Госдуме. В итоге пришли к единому мнению: на предприятии нужно установить современное оборудование.

Агентство сообщало, что недавно порт приобрёл четыре снегогенератора для подавления пыли, сейчас специалисты устанавливают ограждения на угольных складах. В этом году предприятие должно купить вакуумную погрузочную машину и доработать проект предельно допустимых выбросов.

По информации пресс-службы порта, к июню предприятие проведёт модернизацию дробильно-сортировочных устройств: там смонтируют кожухи конвейерных линий и установят системы орошения сплинкерного типа. О своих действиях представители ОАО «Порт Ванино» отчитываются на совещаниях межведомственной рабочей группы в региональном правительстве.

 
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