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"Тотальный диктант" в Хабаровске удалось спасти

"Тотальный диктант" в Хабаровске удалось спасти
Горожане напишут текст, который прочтут местные журналисты
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители дальневосточной столицы в этом году всё же смогут написать «Тотальный диктант». Штаб всероссийской акции нашёл кураторов, которые взялись за координацию в краевом центре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мероприятие находилось под угрозой срыва из-за того, что диктант было некому организовать.

Событие пройдёт на двух площадках — в Тихоокеанском государственном университете и в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В последнем учебном заведении количество мест будет ограничено — там ожидают порядка 300 человек. Для написания диктанта в РАНХиГС необходимо зарегистрироваться на сайте, а на саму площадку в день акции взять с собой паспорт. В ТОГУ вход свободный, но в случае выбора этого вуза горожан также просят пройти регистрацию — для примерного подсчёта количества участников.

«Тотальный диктант» — это своеобразный маркер, зеркало того, что нужно и интересно обществу. Быть образованным, эрудированным и грамотным не просто модно, но и почётно. И то, что «Тотальный диктант» стал всемирной акцией, только подтверждает эту гипотезу. Кроме того, сама атмосфера во время мероприятия влюбляет в себя: ты не сидишь в классе под строгим взглядом учителя, а находишься среди единомышленников, в приятной обстановке», — рассказала корреспонденту агентства одна из кураторов акции в Хабаровске Лилия Тивикова.

Диктовать текст, написанный специально для мероприятия Леонидом Юзефовичем, в дальневосточной столице будут местные журналисты и телеведущие: Иван Засухин, Антон Пиотрович, Егор Козорез, Ефим Кузнецов. Главными партнёрами мероприятия выступают РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и студия печати «Сахар». Информационную поддержку оказывает радиостанция «Восток России». Зарегистрироваться жители города могут на официальном сайте «Тотального диктанта», выбрав свой город и желаемую площадку.

Как писало агентство, международная акция проходит для русскоязычного населения планеты, а также для тех, кто изучает этот язык. Мероприятие нужно для повышения грамотности населения, а также для объединения единомышленников, которые считают этот показатель одним из важных в жизни общества.

 
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