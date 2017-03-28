В Хабаровске завершился судебный процесс над поваром-убийцей

В дальневосточной столице суд вынес приговор повару, который задушил свою возлюбленную, а после пытался покончить с собственной жизнью. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Убийство», — сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о событиях 23 июля 2016 года. Женщина — будущая жертва преступления, пришла в гости к осуждённому, который проживал в квартире, расположенной в Центральном районе Хабаровска. Между ними вспыхнула ссора на фоне выяснения личных отношений — девушка пыталась расстаться с молодым человеком. Он, в свою очередь, пытался сохранить отношения, но, понимая, что на уговоры возлюбленная не поддаётся, задушил её. После этого мужчина написал предсмертную записку и попытался свести счёты с жизнью — злоумышленник нанёс себе 15 ножевых ранений. Затем он позвонил своим приятелям и сообщил о произошедшем. Те вызвали скорую помощь. В больнице врачи прооперировали раненого, а 27 июля — уже в рамках заведённого уголовного дела — следователи пришли к выводу о необходимости взятия под стражу 26-летнего подозреваемого. В январе 2017 года материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.

Убийца ранее вёл законопослушный образ жизни, судим не был, работал в одном из хабаровских кафе поваром. С учётом всех обстоятельств суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.