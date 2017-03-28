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Комсомольские самолёты вышли в рейсы из Брюсселя в города Европы

Комсомольские самолёты вышли в рейсы из Брюсселя в города Европы
Sukhoi Superjet 100 выполнил первый полёт в составе авиакомпании Brussels Airlines
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: scac.ru

Самолёты Sukhoi Superjet 100, произведённые в Комсомольске-на-Амуре, начали выполнять регулярные рейсы в составе авиакомпании Brussels Airlines. Первый полёт из Брюсселя состоялся 26 марта. Воздушное судно отправилось в Ниццу.

«Брюссельские авиалинии» будут летать на SSJ 100 в 17 европейских городов, в том числе в Берлин, Копенгаген, Вену, Ниццу, Болонью, Женеву, Прагу и Милан. Также планируется, что борт будет доставлять пассажиров в аэропорт Стокгольма, но у SSJ-100 пока нет на это разрешения. Авиаперевозчики должны решить этот вопрос в начале июня этого года.

По информации пресс-службы министерства экономического развития Хабаровского края, три самолёта из Комсомольска-на-Амуре на два года в «мокрый» лизинг «Брюссельские авиалинии» получили от ирландской авиакомпании CityJet — это два борта из Дублина  и один из Венеции. Ещё один Superjet продолжит выполнять полёты в составе CityJet.

Четвёртый SSJ-100 EI-FWD должен был поступить в парк CityJet в конце 2016 года, однако в Венеции самолёт «одели» в ливрею «Брюссельских авиалиний», поэтому рейсы в составе CityJet он не выполнял. Это 105-й самолёт, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре, его заводской номер 95111. Первый рейс он совершил 31 мая 2016 года, а в июле перелетел в Венецию в Центр кастомизации SuperJet International.

В этом году «Гражданские самолёты Сухого» завершили разработку эскизного проекта удлинённой версии лайнера SSJ-100SV. Он рассчитан на 120 пассажиров. На авиасалоне в Ле Бурже и на МАКС-2017 компания представит самолёт потенциальным покупателям. Дальность полёта лайнера составит 3700 километров, а максимальная взлётная масса — 55 тонн.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что приобрети 12 самолётов Sukhoi Superjet 100 решил Иран. Предварительного соглашения о поставке страны достигли в декабре 2015 года. Также агентство сообщало, что Superjet может стать базовой машиной для авиаперевозок внутри Египта. Планировалось поставлять его по схеме trade-in — в обмен на старые Embraer 170.

 
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