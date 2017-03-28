В Хабаровске у горожан есть повод поздравить друзей-историков

Ежегодно 28 марта международное сообщество отмечает праздник деятелей науки, которые посвятили себя делам давно минувших дней. Сегодня празднуют Всемирный день историка.

Долгое время историю не рассматривали в качестве науки, относя её к искусству и литературе. Не случайно в греческой мифологии покровительницей истории считалась одна из муз, изображавшаяся в виде молодой женщины с одухотворенным лицом и со свитком папируса или пергамента в руке. Имя музы истории — Клио — произошло от греческого слова «прославляю». И действительно, первые летописи, хроники, биографии посвящались, в основном, прославлению правителей.

В современной мировой исторической литературе встречаются самые разнообразные определения предмета истории, вплоть до диаметрально противоположных. Насчитывают до 30 дефиниций предмета истории как науки. Определение связано с мировоззрением историка, его философскими взглядами.

Некоторые авторы относят историю к гуманитарным наукам, другие — к общественным, кое-кто рассматривает её как нечто среднее между этими двумя дисциплинами. Изучение этого предмета часто сопряжено с определёнными практическими или теоретическими целями, но может быть и проявлением обычного человеческого любопытства. Так, истории, популярные в той или иной культуре, но не подтверждаемые сторонними источниками, например, легенды о короле Артуре, считаются обычно частью культурного наследия, а не «беспристрастным исследованием», которым должна быть любая часть истории как научной дисциплины.