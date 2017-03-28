Хабаровчан ждёт солнечный и тёплый вторник

Синоптики не прогнозируют осадков в течение всего дня

В дальневосточной столице сегодня, 28 марта, преимущественно ясное небо. Солнечная погода продержится до конца дня. По прогнозам Дальневосточного УГМС, осадков не ожидается. Однако, в связи с повышением влажности воздуха, утром возможна изморозь.





Столбик термометра покажет в утренние часы отметку в -6...-4 градуса по Цельсию. Во второй половине дня потеплеет до +4...+6.









В Хабаровске дует ветер с западной стороны. Воздушные массы движутся со скоростью 4-9 метров в секунду.