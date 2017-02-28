Полиция вернула в хабаровскую психбольницу второго беглеца

Полиция дальневосточной столицы сообщила, что разыскала и вернула в краевую психиатрическую больницу второго из мужчин, которые самовольно, обманув персонал, 25 февраля покинули лечебное учреждение. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первого беглеца удалось снова водворить на принудительное лечение, спустя сутки после инцидента. Пациента обнаружили по прежнему адресу проживания.

Как уточнили в пресс-службе краевого управления МВД России, второй мужчина — 34-летний уроженец пригородного села Ракитное. Стражи закона обнаружили его в одном из секторов частной застройки в Индустриальном районе. Беглец бродяжничал. Пациента доставили в отдел полиции № 2, где и передали представителям лечебного учреждения.

Известно, что схему побега мужчины разработали заранее — они подцепили решётку и сбежали через окно. Беглецы сделали всё скрыто. При этом представители больницы заверили, что у их пациентов нет острых нарушений психики.

В то же время инцидентом заинтересовалась прокуратура. Там началась соответствующая проверка, в ходе которой сотрудники ведомства, в частности, оценят, как в медицинском учреждении соблюдали режим пребывания больных. Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, которые обеспечивают охрану пациентов. Если представители ведомства найдут нарушения, руководству и сотрудникам учреждения придётся ответить перед законом.