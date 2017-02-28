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Картина дня в Хабаровском крае: сбежавшие психи и сломанные клюшки

Картина дня в Хабаровском крае: сбежавшие психи и сломанные клюшки
Самые значимые новости вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
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Общество | Хабаровский край
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Фото: pikabu.ru; pixabay.com; РИА "Восток-Медиа"

Особо тревожные жители дальневосточной столицы могут спокойно гулять по вечернему по городу, не озираясь. Утром мы сообщали, что один из двух пациентов, сбежавших из психиатрической больницы, до сих пор не найден. К розыску подключили его родственников. Только что стало известно, что второго больного поймали. Об этом оперативно сообщили в городском управлении МВД России. Тем временем инцидентом заинтересовалась прокуратура: надзорное ведомство проверит все обстоятельства побега, а также выяснит, как выполняют свои обязанности охранники и младший медицинский персонал. Тревога правоохранителей не вызывает удивления: не далее как в прошлом году из учреждения уже сбежал мужчина, которого поместили на принудительное лечение. 


 

Отголоски вчерашней поездки нашего корреспондента в Вяземский в компании хоккейного клуба «Амур»: наставник «тигров» Андрей Мартемьянов дал редакции небольшое интервью, где рассказал о планах на ближайшее время. Сами игроки пообщались со своими болельщиками — школьниками и воспитанниками местной хоккейной секции. Поклонники «Амура» особенно интересовались, сколько клюшек ломают их кумиры за один сезон, и сколько зубов они теряют в каждом матче. Вероятно, тактика, особые приёмы и настрой перед матчем фанатов не интересуют.


 

К коммунальным проблемам: Общероссийский Народный фронт взял на контроль вопиющую ситуацию в микрорайоне Солнечный Город. Активисты направили письма во все возможные инстанции и планируют призвать к ответу недобросовестного застройщика. Эксперты считают, что по его вине дворы жилмассива утопают в канализационных стоках. Тем временем экологические инспекторы обратили внимание на речку Чёрная. Там зафиксировали несанкционированный сброс сточных вод. В ходе проверки специалисты нашли два возможных источника, из которых в водоём могли попасть нефтепродукты. 


 

Интересная картина сложилась вокруг нового постановления городского управления образования. Распоряжение, согласно которому родители будут платить за отсутствие своих детей в детском саду по неуважительной причине, уже вызвало обсуждения среди хабаровчан. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» разобрался в ситуации и выяснил, что заведующие дошкольных образовательных учреждений сами не знают, что считать основанием для взимания оплаты. Понятие «неуважительная причина» в постановлении не раскрыли, а чиновник, которая отвечает за порядок в детсадах, ещё ничего не разъясняла. Пока родители могут не беспокоиться.


 

В завершение — о печальных новостях. В посёлке Ванино сегодня нашли тело мальчика, о пропаже которого стало известно днём ранее. Ребёнка обнаружили недалеко от дома в снежном сугробе у подножия горки. Следователи не исключают, что погибший малыш мог провалиться в кучу снега и замёрзнуть там.


 

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