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У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей

У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей
Злоумышленница обманула доверившуюся женщину ловкостью рук
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: предоставлены Сергеем Петровым

В дальневосточной столице местную жительницу обманула мошенница, которая представилась целительницей. Пенсионерка встретила злоумышленницу на улице Ленина, недалеко от продуктового магазина. Женщина убедила потерпевшую в том, что на ней сильная порча, которую «наколдовала» её лучшая подруга из-за зависти.

По словам жертвы обмана, «целительница» рассказала, что обнаружить порчу можно, завязав несколько узлов на нитке и зажав её в кулак. Потерпевшая сделала всё по указаниям «гадалки», но когда раскрыла ладонь, то увидела, что на отрезке нитки нет ни одного узелка. Также, по словам мошенницы, выявить хворь можно другим распространённым способом — с помощью куриного яйца. Женщины купили и разбили его, и два тёмных сгустка, которые увидела потерпевшая, окончательно убедили её в том, что на ней лежит порча.

«Мама отдала этой женщине 168 купюр по 100 долларов США и ещё 132 тысячи рублей. «Гадалка» при ней завернула деньги в газеты и отдала ей в руки. Потом женщина уехала на автобусе, а позже мама раскрыла свёрток и обнаружила, что денег нет. Сейчас мы с матерью и с правоохранительными органами ищем тех, кто знает эту злоумышленницу», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сын потерпевшей Сергей Петров.

Родственник пенсионерки, которая стала жертвой мошенницы, просит всех, кто знает что-то о ней самой или о её местонахождении, сообщить об этом по телефону: +7 (914) 722-41-33.

Агентство ранее сообщало о похожих случаях. Так, от действий женщины, которая представилась целительницей, пострадала 76-летняя пенсионерка. Болезни злоумышленница так и не вылечила, зато обманным путём похитила у пожилой женщины 53 тысячи рублей. В мае этого года полиция задержала двух «гадалок», которые промышляли на остановке междугороднего автобуса в краевой столице. А жительницу города Ирину Башлакову 1963 года рождения, которая прикидывалась предсказательницей, объявили в федеральный розыск. Она брала плату со своих жертв деньгами и драгоценностями.

 
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