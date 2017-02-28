Достопримечательности Хабаровского края соберут в отдельную азбуку

Школьники создадут «Азбуку Хабаровского края». В книгу войдут достопримечательности, известные личности или исторические события посёлков, городов и районов региона. Проект, созданный на первом краевом слёте Российского движения школьников, уже стартовал.

«Главная задача проекта — собрать достопримечательности разных районов Хабаровского края. Мы планируем собрать 33 таких места — по количеству букв в алфавите. Понятно, что букву «А» займёт река Амур. Каждую достопримечательность будет сопровождать краткая информация о ней и красочные рисунки», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель регионального отделения Российского движения школьников Раиса Долгих.

Принять участие в проекте могут учащиеся любых школ Хабаровского края, независимо от того, входит ли учебное заведение в Российское движение или нет. Заполнить форму участника и оставить свои предложения можно на сайте рдш27.рф.

Школьники могут прислать для алфавита два-три главных места района или наполнить всю азбуку. Кураторы проекта принимают предложения до 1 мая. После этого историки и краеведы отберут лучшие достопримечательности, максимально охватив разные районы края, и соберут их в отдельную красочную книгу. Сборник опубликуют к 1 сентября или Дню края. После этого «Азбуку Хабаровского края» вручат первоклассникам.