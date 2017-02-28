Из Хабаровска начались регулярные полёты до Нелькана

В Хабаровском крае открыли регулярное авиасообщение между дальневосточной столицей и Нельканом. Этот населённый пункт добавили в маршрут Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. По данным министерства промышленности и транспорта субъекта, перелёты осуществляются два раза в месяц.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, воздушное сообщение с отдалённым посёлком наладили по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта. К главе региона поступали многочисленные обращения от жителей Аяно-Майского района. Цена билета составила три тысячи рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что перелёты из дальневосточной столицы в Николаевск, Аян и Нелькан субсидируют за счёт бюджета региона. На маршруте работает самолёт Л-410 «Хабаровских авиалиний». Также краевое предприятие планировало обеспечить авиасообщение из краевого центра в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи, Богородское, Совгавань и Комсомольск-на-Амуре. Всего в этом году в региональном бюджете в рамках программы развития транспортной системы на финансирование внутрикраевых авиаперелётов запланировано около 345 миллионов рублей.

Кроме того, Вячеслав Шпорт предложил субсидировать из федерального бюджета авиаперевозки внутри региона. По его словам, Хабаровск и Охотск, к примеру, разделяют почти две тысячи километров, полёт туда занимает около трёх часов. Если такие рейсы будут оплачиваться из бюджета страны или на условиях софинансирования с краем, это позволит существенно снизить цену билета и увеличить пассажиропоток.