Хабаровские каратисты выиграли Кубок России по киокусинкай

В Петропавловске-Камчатском прошёл Кубок России по киокусинкай. Наибольшее количество наград завоевала сборная Хабаровского края. Представители региона забрали четыре медали в поединках, одну в тамешивари и две в ката.

В разделе ката лучшим стал хабаровчанин Захар Артихович, второе место занял Никита Томчук из Санкт-Петербурга, замкнул тройку лидеров Сергей Бельдягин из Иркутской области. У женщин победительницей в этом разделе стала представительница Хабаровского края Анастасия Коваленко. Она обошла спортсменок из Санкт-Петербурга Дарью Якимову и Александру Разумникову. Эти победы позволили занять сборной региона первое место.

В поединках у мужчин в весовой категории до 70 килограммов в финале встретились два хабаровчанина, в итоге золото завоевал Александр Аристов, второе место занял Кирилл Псарёв. У женщин в весе до 65 килограммов также боролись представительницы дальневосточной столицы: Полина Лысенко стала первой, серебро у Галины Кафаровой. Лысенко также стала обладательницей серебряной награды в тамешивари.

«Выступили хорошо, но будем продолжать работать над ошибками, совершенствоваться. По итогам Кубка России несколько наших спортсменов отобрались на Европу», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный тренер сборной Хабаровского края Роман Семченко.

Также в рамках Кубка страны на камчатском турнире прошёл открытый чемпионат федерации киокусинкай России среди ветеранов. В финале турнира в весовой категории до 80 килограммов хабаровчанин Сергей Шохов встретился с камчатским спортсменом Денисом Леончиковым. Хозяин соревнований оказался сильнее, представитель Хабаровска стал вторым.