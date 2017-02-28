В Хабаровском крае первые переселенцы пошли за "ДВ-гектаром" на лыжах

В Хабаровский край прибывают первые переселенцы, которые оформили «дальневосточный гектар» в черте региона. Переход назвали «Дорогой отцов» — в честь героического пути первостроителей Комсомольска-на-Амуре в декабре 1933 года. Инициативная группа подала коллективную заявку и теперь собирается построить на сопке в Амурском районе общину с инновационными технологиями — «Омми виллидж».

«Это не значит, что приехать туда и построить дом, посадить огород — и сразу начать жить. То есть это проект не на один год», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» участница лыжного перехода Виктория Ковалёва.

На этом этапе обладатели «гектаров» собираются проложить не только лыжню, но и онлайн-маршрут для туристов. Поэтому их рюкзаки наполнены не продовольствием, а оборудованием: там есть штатив для панорамной съёмки, геотрекеры для отслеживания новых точек, рация, петличка и другая техника. Энтузиастам приходится преодолевать сложные участки, но их это не останавливает, ведь впереди — развитие на гектарах инновационного сельского хозяйства. Нанофермеров не смущает даже высадка культур на сопке.

«Без традиционного вскапывания земли, без пестицидов. Будет всё натуральное, по технологиям Зепа Хольцера — натуральное земледелие», — рассказал участник лыжного перехода из Комсомольска-на-Амуре Константин Еремеев.

Взаимодействовать активисты будут по так называемой горизонтальной системе, которая мало чем отличается от принципов натурального хозяйства. В расположенных вдоль маршрута сёлах первопроходцы ищут единомышленников.

«Мы запускаем сеть децентрализованных автономных общин на базе дальневосточных гектаров и хотим в этих точках обозначить места, куда люди смогут приехать и взять землю», — объяснил организатор лыжного перехода Роман Иноземцев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других необычных проектах обладателей «ДВ-гектаров». Например, активисты краевого центра решили взять по участку земли и построить на них туристический объект — деревню, в которой объединятся черты русской и нанайской культур. При оформлении заявок энтузиасты столкнулись с проблемами, большинство из которых касается недоработок специализированного портала.