В Хабаровском крае первые переселенцы пошли за "ДВ-гектаром" на лыжах

Сегодня вторник, 28 февраля 2017 года, 16:44
Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"
Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"
Сломанные клюшки и выбитые зубы: игроки "Амура" пообщались с фанатами
Сломанные клюшки и выбитые зубы: игроки "Амура" пообщались с фанатами
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем
В хабаровских детсадах пока не берут плату за "прогуливающих" детей
В хабаровских детсадах пока не берут плату за "прогуливающих" детей
Регионы:


Популярное
сегодня, 02:05
Медведев объявил об окончании кризиса
сегодня, 02:03
Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали
сегодня, 11:01
Нелепое столкновение автобусов стало причиной пробки во Владивостоке
вчера, 17:30
В Хабаровском крае малолетний мальчик ушёл гулять и пропал
сегодня, 11:28
Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
сегодня, 14:21
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
вчера, 16:50
Из психиатрической клиники в Хабаровске сбежали двое пациентов
сегодня, 08:25
После снега с дождём в Приморье резко похолодает
сегодня, 08:30
Сегодня во Владивостоке снова отключают свет
вчера, 18:51
Легендарному инженеру Филиппу Старосу исполнилось бы 100 лет

Обсуждаемое
сегодня, 02:05
10

Медведев объявил об окончании кризиса
сегодня, 14:21
7

Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
вчера, 17:56
7

Футболисты "Луча" объявили бойкот из-за долгов по зарплате
сегодня, 11:28
6

Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
вчера, 17:05
4

На Русском острове смонтировали малый купол культурного центра
сегодня, 15:21
3

Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
вчера, 17:10
2

С улиц Хабаровска почти исчезнет канадский тополь
вчера, 21:30
2

Приморье и Приамурье догонялись на хабаровском треке до ничьей
сегодня, 13:10
1

В Уссурийском заливе разместят морскую ферму
сегодня, 13:30
1

В Хабаровске злостным неплательщикам отключают одновременно газ и свет
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" сегодня, 10:30
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева сегодня, 14:21
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру сегодня, 13:41
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем сегодня, 12:59
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 902



Система Orphus

В Хабаровском крае первые переселенцы пошли за "ДВ-гектаром" на лыжах

В Хабаровском крае первые переселенцы пошли за "ДВ-гектаром" на лыжах
Активисты прокладывают туристический онлайн-маршрут до будущей инновационной общины
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровский край прибывают первые переселенцы, которые оформили «дальневосточный гектар» в черте региона. Переход назвали «Дорогой отцов» — в честь героического пути первостроителей Комсомольска-на-Амуре в декабре 1933 года. Инициативная группа подала коллективную заявку и теперь собирается построить на сопке в Амурском районе общину с инновационными технологиями — «Омми виллидж».

«Это не значит, что приехать туда и построить дом, посадить огород — и сразу начать жить. То есть это проект не на один год», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» участница лыжного перехода Виктория Ковалёва.

На этом этапе обладатели «гектаров» собираются проложить не только лыжню, но и онлайн-маршрут для туристов. Поэтому их рюкзаки наполнены не продовольствием, а оборудованием: там есть штатив для панорамной съёмки, геотрекеры для отслеживания новых точек, рация, петличка и другая техника. Энтузиастам приходится преодолевать сложные участки, но их это не останавливает, ведь впереди — развитие на гектарах инновационного сельского хозяйства. Нанофермеров не смущает даже высадка культур на сопке.

«Без традиционного вскапывания земли, без пестицидов. Будет всё натуральное, по технологиям Зепа Хольцера — натуральное земледелие», — рассказал участник лыжного перехода из Комсомольска-на-Амуре Константин Еремеев.

Взаимодействовать активисты будут по так называемой горизонтальной системе, которая мало чем отличается от принципов натурального хозяйства. В расположенных вдоль маршрута сёлах первопроходцы ищут единомышленников.

«Мы запускаем сеть децентрализованных автономных общин на базе дальневосточных гектаров и хотим в этих точках обозначить места, куда люди смогут приехать и взять землю», — объяснил организатор лыжного перехода Роман Иноземцев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других необычных проектах обладателей «ДВ-гектаров». Например, активисты краевого центра решили взять по участку земли и построить на них туристический объект — деревню, в которой объединятся черты русской и нанайской культур. При оформлении заявок энтузиасты столкнулись с проблемами, большинство из которых касается недоработок специализированного портала.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru