ОНФ заинтересовался ситуацией с нечистотами в Солнечном Городе

Общероссийский народный фронт не смог проигнорировать терпящих бедствие жителей микрорайона Солнечный Город. Специалисты намерены провести комплексную проверку по факту работы шамбо в этом жилмассиве. В разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» эксперт ОНФ по градостроительной политике и ЖКХ Андрей Михеев поделился своим мнением относительно сложившейся ситуации. Некорректная работа канализационной системы, по мнению специалиста, однозначно приведёт к экологическому дисбалансу, а с наступлением тепла территория квартала перестанет отвечать санитарным требованиям.

Как уже сообщало агентство, в пригороде Хабаровска в микрорайоне Солнечный Город жители бьют тревогу по поводу системы водоотведения и канализации. На протяжении нескольких недель люди наблюдают, как отходы жизнедеятельности вытекают из канализационных люков. Детская площадка и канава, предназначенная для декоративного пруда, уже залиты зловонными стоками. Ни одна из инстанций, куда обращались граждане с жалобами, реальной помощи не оказала.

Много вопросов у специалиста ОНФ по градостроительной политике вызвали действия застройщика — непонятно, насколько законно и с соблюдением требований установлено шамбо, рассчитанное на 28 домов, 17 из которых многоквартирные. Без технической документации и результатов экспертиз сложно говорить о каких-либо нарушениях, но, по предварительной версии, такая система канализации и водоотведения не предназначена для нужд целого жилмассива.

«Экспертиза принимает дома по одному, даже если их два, а инфраструктуру она принимает в комплексе. На основании количества домов они должны принять технический регламент на 20 домов. Раз построено всего два, они должны были всё это проверить — и водоотведение, и энергетику, канализацию», — озвучил эксперт ОНФ по градостроительной политике и ЖКХ Андрей Михеев.

В качестве первого шага к решению проблемы члены Народного фронта решили направить запросы во все надзорные органы, органы местного самоуправления, организации ЖКХ и жилнадзора, а также обратились к застройщику и управляющей компании, обслуживающей многострадальный жилой комплекс.

«Мы этот вопрос на контроль возьмём. Это вопиющий факт. Видно, что здесь какие-то махинации проводятся. Сегодня нужно жилищную инспекцию привлечь и министерство ЖКХ, и министерство строительства. Будем готовить письмо, привлекать специалистов, совещание сформируем. На совещании соберём все стороны — управляющую компанию, застройщика, администрацию Мирненского сельского поселения, чтобы они обрисовали нам ситуацию. Пусть предоставят нам все документы. Почему там вообще шамбо, как утверждали технический регламент по поводу этого шамбо», — резюмировал собеседник.

В планах общественников — собрать в ближайшее время совещание с участием прокуратуры, а также чиновников из краевого правительства.