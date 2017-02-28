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Хабаровская прокуратура разберётся в побеге пациентов из психбольницы

Хабаровская прокуратура разберётся в побеге пациентов из психбольницы
Правоохранители уже начали проверку в медицинском учреждении
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Прокуратура краевой столицы начала проверку по факту побега двух пациентов из стационарного отделения краевой психиатрической больницы, которое расположено на Холмогорской улице. Сотрудники ведомства оценят, как в медицинском учреждении соблюдали режим пребывания больных, а также выяснят обстоятельства случившегося.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, которые обеспечивают охрану пациентов. Если представители ведомства найдут нарушения, руководству и сотрудникам учреждения придётся ответить перед законом.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что два пациента, находившихся на принудительном лечении, сбежали из краевой психиатрической больницы 26 февраля. Мужчины обманули персонал, поддели решётку на окне и скрылись. Одного из них поймали и утром 27 февраля вернули в медучреждение. Поиски второго беглеца идут до сих пор. Сотрудники полиции и работники больницы уже обратились к родственникам скрывшегося пациента.

Это не первый случай, когда из краевой психиатрической больницы сбегают пациенты. Агентство писало, что в сентябре прошлого года территорию медицинского учреждения покинул 48-летний уроженец Магаданской области. Он находился на принудительном лечении по решению суда. Мужчину нашли в садоводческом товариществе, в котором тот когда-то нелегально работал сторожем. Позже он признался, что спланировал побег: специально стал жаловаться врачам на зубную боль, чтобы оказаться на первом этаже административного корпуса больницы, где расположен стоматологический кабинет. Это помещение расположено ближе всего к центральному входу в медучреждение. Воспользовавшись тем, что врач отвлеклась, пациент в тапочках вышел из кабинета, прошёл мимо расположенного в метре от помещения поста охраны больницы и покинул здание. Оказавшись за стенами стационара, он пешком направился в сторону Южного микрорайона. Первую ночь мужчина провёл на улице, а потом добрался до садоводческого товарищества. Там он нашёл одежду, а питался с огородов и едой, которую отдавали ему дачники.

 
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