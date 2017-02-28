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Житель посёлка Лазарев украл морозильник у родственника-работодателя

Житель посёлка Лазарев украл морозильник у родственника-работодателя
Вор решил прихватить с собой технику при увольнении
7 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В посёлке Лазарев Николаевского района местный житель решился обокрасть родственника, у которого был трудоустроен. Фигурант работал без договора, а благодаря близким отношениям с учредителем предприятия пользовался неограниченным доступом ко всему, что находилось на территории завода. Этим мужчина и решил воспользоваться, когда увольнялся.

О пропаже дорогостоящего скороморозильного аппарата заявил владелец предприятия. Заявленный ущерб превысил 2,6 миллиона рублей. Аппарат, который используется на промышленном предприятии, был предназначен для шоковой заморозки продуктов и формирования их в брикеты.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого — жителя Лазарева. Выяснилось, что 32-летний мужчина до недавнего времени трудился на предприятии, откуда впоследствии и украл морозильную установку. Беспрепятственно вывезти имущество ему не составило труда благодаря свободному доступу во все помещения завода. Похищенный аппарат полицейские нашли в посёлке Циммермановка Ульчского района. Такую выходку руководитель предприятия своему родственнику не простил — по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время похищенный аппарат изъят сотрудниками полиции и возвращён владельцу предприятия. В отношении подозреваемого следователи избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

 
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