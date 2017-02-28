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Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"

Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"
Это произойдёт, если комитет Закдумы одобрит кандидатуру Виктории Трегубенко
22 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: opkhv.ru

В ближайшие дни истечёт срок полномочий Светланы Жуковой на посту уполномоченного по правам ребёнка в Хабаровском крае. Новым кандидатом на эту должность стала директор некоммерческой организации «Союз деловых женщин» Виктория Трегубенко.  

Кандидатуру нового детского омбудсмена представит губернатор Вячеслав Шпорт. Уже 2 марта её рассмотрят на заседании постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению Законодательной Думы Хабаровского края, а 29 марта депутаты примут окончательное решение. Исполнять обязанности уполномоченного до назначения будет Светлана Жукова.

«Теоретически депутаты могут не утвердить новую кандидатуру. Поэтому говорить о том, что всё уже произошло, можно будет только тогда, когда будет принято постановление Думы. От него будет зависеть и моя дальнейшая судьба», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Светлана Жукова.

Нынешний детский омбудсмен и Виктория Трегубенко давно сотрудничают и вместе проводят различные акции. Кандидатуру директора «Союза деловых женщин» Светла Жукова назвала достойной.

«Несколько лет мы совместно проводим мероприятия, она член общественной палаты Хабаровского края, является экспертом информационной продукции, входит в общественно-экспертный совет уполномоченного», — отметила Светлана Жукова.

Сама Жукова намерена остаться в сфере материнства и детства. Однако точное место возможной новой работы она не называет.

Агентство писало, что Светлана Жукова заняла пост уполномоченного по правам ребёнка в Хабаровском крае в марте 2012 года. Магистр экономики, в прошлом депутат краевой Законодательной Думы, с 2010 года была заместителем регионального уполномоченного по правам человека.

 
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