Сломанные клюшки и выбитые зубы: игроки "Амура" пообщались с фанатами

В ходе поездки в Вяземский хабаровские «тигры» встретились с юными поклонниками — местными школьниками и воспитанниками хоккейной секции. Игроки «Амура» ответили на вопросы болельщиков и пожелали ребятам смелости и упрямства в достижении цели.

















Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», однодневное путешествие в Вяземский стало частью программы «Тигры» в городе». Хабаровские хоккеисты посетили специализированную школу-интернат № 12, где обменялись подарками с воспитанниками учреждения, а также сыграли товарищеский матч на стадионе «Локомотив». Перед игрой спортсмены в формате «вопрос-ответ» пообщались со своими фанатами. Жители Вяземского расспрашивали своих кумиров о режиме дня и спортивных суевериях, просили подсчитать количество выбитых зубов за матч и сломанных клюшек за сезон. Самым «расходным» игроком одноклубники назвали Олега Ли, пошутив, что он один ломает за сезон до 120 снарядов. А о состоянии челюстей рассказал Кирилл Капустин.

















«Выбитые зубы — это уже привычное дело. У меня, например, сейчас одного зуба нет. Ничего страшного в этом не вижу — это моя работа, я за это получаю деньги. Был случай, когда я вставил зуб, а через неделю в матче мне его выбили, поэтому решил уже не повторять процедуру», — поделился нападающий «тигров».

















У игроков «Амура» также спросили о том, хотели бы они своим детям такого же будущего — карьеры в профессиональном спорте. Большинство хоккеистов, включая и капитана Виталия Атюшова, заявили, что не желают этого. При этом лидер «тигров» озвучил, что не будет противиться стремлениям своих детей.





«Профессиональный спорт — это очень тяжело и в физическом, и в моральном плане. Это огромный труд. Поэтому я бы такого своему ребёнку не желал. И заставлять его продолжать моё дело я тоже не буду. Но, если захочет сам, я не буду препятствовать», — отметил Атюшов.

Одна из болельщиц попросила хоккеистов рассказать о том, какими качествами должен, по их мнению, обладать спортсмен, чтобы добиться успеха.

«Нужно быть сильным и физически одарённым. Упорство — одно из важных качеств. Есть и качества, которых изначально не было, но потом пришлось их развивать. Когда ты работаешь, тренируешься, ты развиваешь физическую силу. Кроме этого, надо быть психологически устойчивым, сохранять внутреннее равновесие. Многое приходит с опытом, но нужно уметь из каждой ситуации извлечь урок, чтобы в дальнейшем развиваться, чтобы тебе это помогло», — поделился защитник «Амура» Максим Кондратьев.

Вратарь «тигров» Александр Печурский добавил, что важно слушать тренера, а также быть упрямым.





«Упрямство помогает добиться цели. Если ты хочешь, то всё получится, что бы там не говорили», — сказал голкипер.





Глава администрации Вяземского района Ольга Мещерякова, приветствуя хоккеистов, поблагодарила их за визит. Чиновник отметила, что приезд спортсменов в гости к болельщикам — отличная мотивация для школьников заниматься спортом.

«Мы очень благодарны, что вы нашли в своём плотном графике время для того, чтобы посетить Вяземский район. Сейчас уделяется очень много внимания спорту и здоровому образу жизни, поэтому хоккеистам Амура огромное спасибо за то, что они доносят до молодёжи это позитивное настроение, спортивный задор, своими успехами мотивируют начинающих спортсменов на лучшие достижения», — озвучила Мещерякова.

Один из заключительных вопросов в ходе встречи «Амура» с поклонниками задали наставнику клуба Андрею Мартемьянову. Тренера попросили рассказать о возможных изменениях в составе команды перед хоккейным сезоном 2017-2018 годов.





«Основной костяк останется, я бы хотел максимально его сохранить, как и команду тренерского штаба. У Томаша Зогорны продлён контракт, Метсола ещё год назад подписал двухлетний контракт, у братьев Ушениных и Олега Ли сейчас идут переговоры. Надеюсь, что на следующий год основной состав команды останется. Что касается новых игроков в составе — у нас сейчас рынок хоккеистов ограничен. Традиционная предсезонная работа уже началась, идёт поиск игроков. Многие ребята хорошо показали себя по итогам прошлого сезона, наверняка их будут приглашать в другие клубы. Но мне хотелось бы, чтобы у нас было больше таких игроков, как Ушенины, Метсола, чешские легионеры», — резюмировал Мартемьянов.

Агентство сообщало, что наставник «тигров» в интервью корреспонденту РИА «Восток-Медиа» также озвучил ближайшие планы по подготовке к сезону и поделился итогами своей работы на тренерском мостике. Андрей Мартемьянов прокомментировал уход Кристиана Кууселы и немного рассказал о том, как его подопечным удалось показать впечатляющие результаты в последних домашней и выездной сериях хоккейного сезона в этом году.