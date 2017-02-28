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В Хабаровске злостным неплательщикам отключают одновременно газ и свет

В Хабаровске злостным неплательщикам отключают одновременно газ и свет
Специалисты провели первый совместный рейд и ограничили ресурсы в 11 квартирах
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице энергетики и газовики объединились в борьбе с местными жителями, которые долго не оплачивают коммунальные услуги. Во время первого совместного рейда представители «Хабаровскэнергосбыта» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» посетили 11 квартир должников, проживающих на улицах Ленинградской, Вяземской и Школьной, а также на Матвеевском шоссе краевого центра. Неплательщикам ограничили подачу коммунальных услуг. Общая сумма их долга за предоставленное газо- и электроснабжение — около 500 тысяч рублей.

«Теперь ресурсоснабжающая организация один раз уведомляет потребителя за 20 дней до введения ограничения подачи ресурса и предоставляет время на погашение задолженности. Подобные рейды с ресурсоснабжающими организациями и введение санкций в отношении недобросовестных абонентов являются одной из самых эффективных мер по погашению дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги», — объяснила помощник директора по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.

Как сообщает пресс-служба компании, в феврале этого года энергетики отключили свет 8 369 недобросовестным потребителям, которые живут в Железнодорожном, Краснофлотском и Индустриальном районах Хабаровска. В бюджет компании удалось вернуть больше 15 миллионов рублей и направить их в адрес производителей и транспортировщиков энергоресурса.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что за первую половину февраля энергетики обесточили около шести тысяч должников в дальневосточной столице. Кроме того, ПАО «ДЭК» проверит должников на факт несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования к внутридомовым инженерным системам.

 
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