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Желание выпить обернулось для хабаровчанки смертью

Желание выпить обернулось для хабаровчанки смертью
Её зарезал сожитель, который отказался продолжать застолье
29 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Кировском районе дальневосточной столицы от рук 54-летнего сожителя погибла 33-летняя горожанка. Убийство произошло 23 февраля в двухэтажном бараке, расположенном в районе остановки общественного транспорта «Гупровский городок» — парочка не договорилась, как праздновать и отмечать ли вообще День защитника Отечества.

Пара и раньше вела асоциальный образ жизни — мужчина и женщина часто выпивали. Праздничный день 23 февраля для собутыльников ничем не отличался от обычных будней. Фигурант весь день был дома, а его дама развлекалась в другом месте. Где и с кем она проводила время, мужчина не знал. Сожительница пришла домой за полночь, но ей захотелось продолжения банкета. Женщина решила пойти в магазин за очередной порцией спиртного. Сожитель был категорически против, но на запрет нетрезвая горожанка отреагировала очень остро.  Словесная перепалка вскоре переросла в рукопашный бой.

В ходе конфликта мужчина схватился за нож и нанёс потерпевшей несколько ударов в область брюшной полости. Смирив свой гнев, фигурант понял, что произошло непоправимое. Звонок в диспетчерскую службу скорой медицинской помощи поступил незамедлительно. Врачей раненая дождаться не смогла — она скончалась до приезда бригады неотложки. Причина смерти, которую обозначили медики — большая кровопотеря в результате нанесённых колото-резаных ран. Одновременно с врачами приехали и полицейские. Отрицать свою причастность к убийству мужчина не стал. В ходе беседы с оперативниками он признался, что совершил преступление.

«Ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление — он также устроил поножовщину, в результате которой скончалась его сожительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Убийство», — сообщил корреспонденту агентства старший помощник руководителя краевого следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

 
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