В хабаровских детсадах пока не берут плату за "прогуливающих" детей

В детских садах краевого центра пока не начали применять на практике постановление городской администрации о плате за ребёнка, который не ходит в учреждение по неуважительной причине. Согласно документу, родители таких детей должны будут вносить плату в полном объёме за рабочие дни месяца. Им не придётся отдавать деньги только за питание.

«Мы в нашем детскому саду пока эти правила не применяем. Нас, руководителей дошкольных учреждений, ещё не собирали по этому вопросу в управлении образования, нам ещё не разъясняли все нюансы этого постановления, поэтому пока эти меры не применяются. Мы ещё ни с одного родителя плату за то, что ребёнок отсутствует, не взяли», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заведующая детским садом № 35 Любовь Золотова.

По информации пресс-службы городской администрации, из 25 тысяч воспитанников муниципальных детских садов Хабаровска, больше 3,6 тысячи детей не посещают учреждение по неуважительной причине. Такими являются пропуски, которые не закреплены каким-либо документом. В ведомстве привели математический пример: если ежедневное пребывание ребёнка в садике обходится в 150 рублей, то около 120 из них составляют затраты на питание, а 30 — прочие расходы, которые как раз и придётся оплачивать родителям.