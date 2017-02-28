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Хабаровчанин возле бара выстрелил в своего знакомого из "травмата"

Хабаровчанин возле бара выстрелил в своего знакомого из "травмата"
Драку заметили очевидцы и вызвали полицейских
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице возле одного из баров, расположенного в кинотеатре «Хабаровск», ночью развернулась драка. Очевидцы сообщили об этом стражам правопорядка. Судя по ранениям одного из горожан, который обратился к медикам, в него стреляли из травматического пистолета. Правоохранители отвезли участников конфликта в отделение полиции.

«После этого один из участников конфликта обратился в скорую медицинскую помощь, откуда нам поступил вызов. У мужчины 1990 года рождения были травмы, которые он получил от применения, предположительно, травматического пистолета. Спустя около десяти часов, уже днём, к медикам обратился ещё один участник драки — тоже мужчина 1990 года рождения, которого, по его словам, на улице избили неизвестные. Сообщение об этом нам поступило из краевой клинической больницы № 2», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

По его словам, правоохранители организовали доследственную проверку, чтобы восстановить последовательность событий и выяснить все обстоятельства. Стражи порядка, в том числе, проверят, действительно ли у одного из участников драки было оружие и есть ли у парня разрешение на него.

Ранее агентство писало о похожем случае. Так, хабаровчанин устроил стрельбу среди бела дня возле остановки «Торговый центр «ЭВР» на улице Суворова. Одного из горожан ранили в левое бедро. По словам очевидцев, стрелок пришёл в кафе китайской кухни, расположенное неподалёку от остановки, и начал ругаться матом. Один из посетителей сделал ему замечание и попросил не выражаться при детях. Мужчины продолжили разбираться на улице, где участник конфликта и начал стрелять.

 
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