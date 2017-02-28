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Инвесторы Ванинского порта принесут региону 86 миллиардов рублей

Инвесторы Ванинского порта принесут региону 86 миллиардов рублей
На территории Свободного порта зарегистрировали первых резидентов
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: vaninoport.ru

В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум. Одну из его сессий посвятили развитию Дальнего Востока и новым условиям ведения бизнеса на этой территории. Так, в Хабаровском крае успешно реализуется режим Свободного порта в Ванинском районе. По предварительным подсчётам, это может привлечь в краевую экономику 86 миллиардов рублей частных вложений. Уже зарегистрированы первые резиденты. Власти региона совместно с Минвостокразвития России подготовили законопроект по распространению режима Свободного порта на Советско-Гаванский район и Хабаровск.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что регион один из первых в стране создал ТОСЭР и за полтора года заключил соглашения с резидентами, готовыми вложить в проекты 40 миллиардов рублей. При этом 10 % от заявленной суммы уже инвестировано, заработали девять объектов. Так, группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» ввела в эксплуатацию производство теплоизоляционных материалов, совместное российско-японское предприятие «Джей Джи Си Эвергрин» — тепличный комплекс. Также начали работу «Хабаровский трубный завод» и предприятие «Прада промфильтр», производящее автомобильные воздушные и салонные фильтры.

«У нас в двух ТОСЭР, созданных самыми первыми на Дальнем Востоке, зарегистрировано 25 компаний резидентов. Уже произведено продукции на сумму около четырёх миллиардов рублей, создано 460 новых рабочих мест. Наша задача на 2017 год — выполнить все обязательства государства и обеспечить площадки ТОСЭР инфраструктурой: водой, газом, электричеством», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что благодаря инвестпроектам, ТОСЭР, Свободному порту и поддержке Фонда развития Дальнего Востока удалось запустить больше 500 новых проектов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, объём инвестиций оценивается в более чем три триллиона рублей.

«На сегодняшний день на Дальнем Востоке 20 % иностранных инвестиций, 80 % — российских, ещё полгода назад было 70-30 %, пропорции изменяются. На фоне абсолютного роста инвестиций изменение пропорций говорит о том, что мы в большей степени «достучались» до отечественного инвестора. Но мы не делим инвесторов, мы стараемся добиваться реализации любого проекта и помогать любому, кто пришёл на рынок Дальнего Востока», — отметил Юрий Трутнев.

 
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