На кредиты обладателям "дальневосточного гектара" выделят 3 миллиарда

У обладателей «дальневосточного гектара» появилась возможность воспользоваться льготным кредитом. На эти цели выделили три миллиарда рублей. Соответствующее соглашение заключили «Почта-Банк» и Фонд развития Дальнего Востока на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Деньги планируют использовать до конца этого года. Граждане смогут взять от трёх до 600 тысяч рублей на срок от трёх до 60 месяцев. Ставка по такому беззалоговому потребительскому кредиту составит 10,5 % годовых.

«Мы уверены, что программа льготного кредитования станет серьёзным подспорьем для активных людей, решивших взять землю на Дальнем Востоке. Проект позволит направить в регионы дополнительный капитал. Это придаст импульс развитию территорий», — подчеркнул гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о льготном кредитовании по сниженной процентной ставке заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. По его словам, этой мерой федеральной поддержки можно будет воспользоваться с марта 2017 года. Сочетание длинного срока погашения и льготной ставки позволит снизить ежемесячный платёж в 2-3 раза относительно расходов по кредитам, которые банки сегодня выдают на рыночных условиях.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, на кредит можно будет приобрести в рассрочку сборные щитовые дома, мебель, сельскохозяйственную и прочую технику, инструменты, производственное оборудование, строительные материалы и другие товары, необходимые для обустройства своего земельного участка.

«Мы начали реализацию проекта по предоставлению земли на Дальнем Востоке. Сейчас у нас уже почти 70 тысяч обращений. Одно из наиболее частых пожеланий людей, которые уже оформили гектар — возможность получения финансовых средств, кредитов на освоение земли. Обычные кредиты дорогие. Поэтому мы попросили Фонд развития Дальнего Востока создать специальный кредитный продукт. Он создан», — отметил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.