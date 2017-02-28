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В Хабаровске с приближением 8 марта растёт спрос на цветы

В Хабаровске с приближением 8 марта растёт спрос на цветы
Мужчины не изменяют традиции и продолжают одаривать своих избранниц тюльпанами
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» собрала небольшую статистику спроса на цветы к предстоящему Международному женскому дню. По словам хабаровских предпринимателей, на первом месте по популярности остаются тюльпаны. Их традиционно дарят на 8 марта. Минимальная цена за один тюльпан сегодня составляет 60 рублей. В магазинах города можно встретить  бутоны с разнообразной цветовой гаммой и формой лепестков. В прошлом году один из магазинов сети Azeriflores продал композицию из 1001 тюльпана — гигантский букет оформили в большую корзину.

Втоой по популярности цветок — роза. Чаще всего покупают один, три или пять красных бутонов. Иногда мужчины, пытаясь удивить своих любимых и близких, заказывают букеты и в 101 розу. Стоимость одного цветка в этом году стартует от 80 рублей. Год назад один из цветочных салонов составил под заказ букет из тридцати роз и пятидесяти тюльпанов. На третьем месте — герберы, гиацинты, хризантемы, мимозы и нарциссы. За такие цветы придётся выложить не менее 150 рублей за штуку. Их чаще всего покупают в букетах или композициях.

Флористы отмечают, что, несмотря на кризис, в праздник мужчины продолжают радовать женщин цветами. До Хабаровска дошёл тренд собирать букеты в шляпные коробочки. Продавцы цветов говорят, что такой способ оформления композиций в последнее время пользуется большим спросом. В Международный женский день в 2016 году один из магазинов подготовил на заказ огромную шляпную коробку, куда упаковали более сотни разнообразных бутонов. Цены на такой способ оформления варьируются в зависимости от пожеланий клиента, сложности работы, количества и вида желаемых цветов.

Не теряют своей популярности и растения в горшках: многие женщины предпочитают растущий цветок срезанному. Такой подарок будет радовать обладателя долгие годы, а букет — от силы две недели.

Специалисты отмечают, что рынок наполнен отечественным товаром: тюльпаны и розы в промышленных масштабах сейчас выращивают практически по всей территории России. Цветы местного производства дольше сохраняют свой вид и могут радовать глаз обладательницы несколько недель. Зарубежные — в основном голландские — цветы менее стойкие. В вазе они не стоят более 10-14 дней.

Невостребованных растений сейчас практически нет. Менее покупаемыми остаются цветы стоимостью более 300 рублей за единицу — например, пион или пионовидная роза. Салоны флористов покупатели опустошают подчистую, особенно ближе к вечеру 8 марта.

 
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