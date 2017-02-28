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Активисты попросили наказать "Хабаровскуправтодор" за скользкую дорогу

Активисты попросили наказать "Хабаровскуправтодор" за скользкую дорогу
Общественники уже обратились к начальнику краевого управления ГИБДД
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае

Активисты регионального отделения Народного Фронта проверили качество автомобильной трассы Хабаровск — село Мичуринское — село Смирновка — село Галкино. Общественники обнаружили неудовлетворительное состояние проезжей части и прилегающих к ней территорий и обратились к начальнику управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Игорю Петряшину с просьбой разобраться в ситуации.

Долгое время дорога считалась аварийно-опасной, но в 2016 году КГКУ «Хабаровскуправтодор» заявило, что подведомственная трасса не несёт угрозы. Проехав по магистрали, активисты нашли доказательства обратного. Эксперты ОНФ утверждают, что нарушен ГОСТ, по которому должна очищаться дорога и нельзя допускать обледенения. Как сообщает пресс-служба Народного Фронта, общественники обнаружили снежный накат на проезжей части, на тротуаре, а также на пешеходных дорожках и остановках общественного транспорта.

«Мы уверены, что ответственность за такое — ненадлежащее — отношение к своим обязанностям лежит полностью на «Хабаровскуправтодоре». Не только автомобилисты, но и пешеходы, местные жители подвергают свою жизнь опасности. Необходимо обратить внимание руководителя предприятия на то, что организация не выполняет в полном объёме взятых на себя обязательств», — отметил сопредседатель Хабаровского регионального отделения Народного Фронта Сергей Мазунин.

Помимо проблем с дорогой активисты обнаружили аварийный остановочный павильон. Под тяжестью снега крыша прогнулась, в любой момент она может обрушиться на головы пассажиров. По этому вопросу общественники обратились в краевую прокуратуру.

 
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