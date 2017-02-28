Комсомольчанин познакомился по Интернету с будущей жертвой кражи

Жительница Комсомольска-на-Амуре начала общаться через интернет-мессенджер с молодым человеком, который впоследствии её обокрал. Парень успел сбежать в Амурск, где его поймали полицейские. Мобильный телефон потерпевшей злоумышленник продал, а деньги потратил на спиртное.

В дежурную часть Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение от местной жительницы о краже. Девушка сообщила, что в Интернете познакомилась с молодым человеком и через мессенджер пригласила его к себе в гости. После распития алкоголя она уснула, а утром обнаружила, что её новый знакомый пропал, прихватив с собой гаджет потерпевшей и её деньги. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка отдела МВД России по Амурскому району задержали 25-летнего подозреваемого, которого уже неоднократно судили. Стражи правопорядка выяснили, что фигурант приехал из Комсомольска-на-Амуре и проживал в съёмной квартире в Амурске. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника водворили в изолятор временного содержания. Правоохранители продолжают поиски гаджета девушки.