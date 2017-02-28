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Коневоды Хабаровска "мусорят" на главной улице города

Коневоды Хабаровска "мусорят" на главной улице города
Горожане обсуждают, кто займётся уборкой лошадиных экскрементов
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: "Типичный Хабаровск"

В социальных сетях Хабаровска обсуждают безответственных любителей верховой езды. Паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фотографию лошадиного навоза у крыльца здания городской администрации.

«Возможно, меня одного волнует проблема безнравственности владельцев лошадей, которые организуют прогулки в черте города. Кататься мы любим, и зарабатывать, а вот убрать за собой духа-то не хватает! Ну, надеюсь в городской администрации увидят сию красоту и примут меры. Хоть Хабаровск и не столица культуры, всё же печально, что людям абсолютно всё равно», — подписал снимок автор (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим. ред.).


 

 

Неприятное зрелище пользователь социальной сети запечатлел в разгар рабочего дня. Экскременты лошадей заметили посреди тротуара на «красной линии» города. Работников, которые поспешили бы убрать фекалии, автор фото не заметил.

Пользователи «Типичного Хабаровска» сравнили эту ситуацию с историей об огромных сосульках, нависших над головами работников прокуратуры.

«Людей интересовал вопрос - какой штраф впаял бы контролирующий орган, наказывающий нерадивые ТСЖ и управляющие компании за наледи и сосульки на крышах, сам себе?» — выразили своё мнение администраторы паблика.

Участники обсуждения выразили различные мнения по поводу сложившейся ситуации.

«Другой бы собрал всё, в пакетил сложил, да как удобрение использовал! Эх, смекалочка-то не робит совсем у людей уже», — сообщил Иван Горохов.

«не **но, а удобрения. что я могу сказать?, не могут к хвосту мешок вешать- пусть с совком или лопатой ходят рядом со своим калосбр@сом», — отметил Иван Коваль.

«Переложить на клумбы и зашибись. Весной цветочки будут пышнее», — предложила Лена Лунь.

«По всему бульвару летом такие кучи...всем пофиг», — резюмировала Екатерина Гревцова.

 
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