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В Хабаровске вакансия риэлтора стала самой "дорогой" в феврале

В Хабаровске вакансия риэлтора стала самой "дорогой" в феврале
Специалистам по продаже недвижимости предлагали от 70 до 170 тысяч рублей
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице профессия риэлтора стала самой высокооплачиваемой по итогам февраля. А вот на вознаграждении водителям Яндекс.Такси и матросам работодатели решили сэкономить и не готовы раскошелиться больше, чем на 80 тысяч рублей. Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру составил топ-10 самых «дорогих» объявлений по поиску сотрудников в Хабаровске.

Специалисты портала проанализировали банк из 531 вакансии — часть объявлений уже в архиве. Самую высокую зарплату в феврале работодатели краевого центра предлагали специалисту отдела продаж недвижимости: до 170 тысяч рублей, при этом нижний порог вознаграждения за труд составлял 70 тысяч рублей. В обязанности риэлтора входило ведение переговоров, подготовка и проведение сделок, организация осмотров недвижимости и работа с клиентской базой агентства. Работодатели рассчитывали, что у соискателя будет законченное высшее образование.

Приблизительно в 150 тысяч рублей оценили труд няни-педагога. Ей предлагали работу с двумя трёхлетними мальчиками. Сотруднице было необходимо либо образование по дошкольному обучению или в начальной школе, либо «большой опыт работы по развитию дошкольников». Важным условием было наличие российского гражданства. Трудоустройство предполагало занятость вахтой месяц через месяц и проживание в комнате с детьми.

Такую же сумму мог заработать исполнительный директор женского спортивно-оздоровительного центра. Зарплата складывалась из оклада, бонусов и процентов. К этому прилагались социальный пакет, бесплатные тренировки и солярий.

Управляющий рестораном в феврале мог получить до 120 тысяч рублей. Среди обязанностей были: запуск проекта (от ремонта помещения до открытия), управление персоналом (100 человек), работа с документами и организация маркетинговых мероприятий.

До 100 тысяч рублей предлагали эксклюзивному торговому представителю завода сварочного оборудования. Вакансию открыли для тех, кто «ищет интересную и высокооплачиваемую работу в компании единомышленников», по словам подателя объявления. От соискателей ожидали таких качеств как желание трудиться и ответственность. На должности предполагалось обучение, поэтому опыт работы был необязательным критерием отбора.

Главному инженеру проекта готовы были платить до 100 тысяч рублей. Среди обязанностей указывали организацию и контроль работ по составлению проектно-сметной документации на строительство и ремонт зданий и сооружений.

В модной компании интернет-маркетолог с опытом работы от трёх лет и умением находить баланс между «креативом и цифрами» мог претендовать на такую же заработную плату. Работодатель ждал человека, который сможет выстроить грамотную политику в этом направлении.

До 80 тысяч рублей мог заработать коммуникабельный дизайнер интерьеров со знанием специальных компьютерных программ. Ему предлагали занятость на полный рабочий день с возможностью работать дома.

Водителю Яндекс.Такси с опытом вождения от трёх лет предлагали до 80 тысяч рублей с гибким графиком работы и возможностью частичной занятости. Обязательным условием было наличие личного или арендованного автомобиля не старше 2001 года выпуска.

Закрывает топ-10 вакансия матроса. Его основная обязанность, согласно вакансии — охрана биоресурсов. За эту работу готовы были платить чуть меньше 80 тысяч рублей, как и водителю такси.

 
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