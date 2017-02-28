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У хабаровчан есть шанс поддержать неизлечимых пациентов больниц

У хабаровчан есть шанс поддержать неизлечимых пациентов больниц
Сегодня отмечают Международный день редких заболеваний
25 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 февраля, многие страны мира отмечают Международный день редких заболеваний. Его учредителем выступила европейская организация EURORDIS, которая занимается изучением таких диагнозов. Изначально датой события выбрали 29 февраля, но в невисокосные годы было принято решение переносить его на 28-е число.


 

Праздник быстро превратился в ежегодное информационно-просветительское мероприятие. Его основная цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомлённость о таких диагнозах и их влиянии на жизнь людей. Несмотря на разные симптомы и последствия, проблемы большинства больных схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжёлые условия социализации, отсутствие качественной помощи, трудности в получении лечения и ухода. 


 

Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 % из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывают около 5–7 тысяч опасных для жизни диагнозов. Среди них встречаются весьма экзотические недуги: синдром кабуки (в Европе зафиксировано около 300 случаев), синдром Паллистера-Киллиана (в Европе — 30 случаев), прогрессирующая костная гетероплазия, болезнь Нимана-Пика, болезнь Гоше. Есть и те, что встречаются чаще: муковисцидоз, гемофилия, различные формы рака, миелома, болезнь Альцгеймера, болезнь Гентингтона.


 

В России День редких заболеваний официально отмечают с 2008 года. А 1 января 2012 года вступил в силу изменённый Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», в котором появилась статья, посвящённая редким (они ещё называются орфанными) заболеваниям. Она содержит подробный перечень редких диагнозов и регистр пациентов, страдающих угрожающими жизни и хроническими прогрессирующими недугами такого вида.


 

Сегодня традиционно к этому Дню силами общественных и благотворительных организаций и фондов приурочено проведение различных благотворительных и просветительских мероприятий, среди которых одно из основных — Всероссийская благотворительная акция в поддержку больных. Собранные в ходе акции средства направляются на лечение детей и взрослых, страдающих редкими заболеваниями.

 
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