Последний день февраля в Хабаровске станет самым тёплым за месяц

В дальневосточной столице сегодня, 28 февраля, преимущественно пасмурная погода. В последний день зимы небо над Хабаровском затянуто тучами. Кроме того, по прогнозам Дальневосточного УГМС, не исключена вероятность незначительного снегопада в после обеденное время.





Температура воздуха в утренние часы составит -13...-11 градусов по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку от -2 до 0 градусов. Как сообщало агентство, всплески тёплой погоды связаны с влиянием китайского континентального гребня. Такая погода сохранится и в первые дни марта.









Воздушные массы движутся с юго-восточной стороны. Скорость ветра составляет от пяти до десяти метров в секунду.