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Житель Вяземского не взял мужчину на работу и поплатился за это

Житель Вяземского не взял мужчину на работу и поплатился за это
Заявителя ограбили в его собственном доме
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В городе Вяземском Хабаровского края полиция задержала мужчину, которого подозревают в грабеже. Местный житель отказался от его услуг и поплатился за это грабежом. Злоумышленника нашли в дальневосточной столице.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился мужчина из Вяземского и сообщил, что в его дом пришел неизвестный и похитил кошелёк с деньгами, угрожая расправой. Сотрудники уголовного розыска задержали в Хабаровске 39-летнего подозреваемого в грабеже. Выяснилось, что фигурант, которого уже не раз судили за кражи, ходил по домам местных жителей и предлагал им наколоть дрова за деньги. Мужчина пришёл в дом заявителя с той же просьбой, но хозяин дома отказался, потому что у него уже был такой работник. Дождавшись вечера, злоумышленник вернулся, начал угрожать хозяину дома забрал у него кошелёк с тысячей рублей, после чего скрылся.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили в изолятор временного содержания.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае в посёлке Мухен. Злоумышленника наняла местная жительница, чтобы тот колол ей дрова. Он удостоверился, что хозяйка не закрывает входную дверь на замок, а ночью проник в жильё и похитил имущество. В дальнейшем фигурант планировал продать награбленное, но в его планы вмешались правоохранители.

 
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