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Росприроднадзор запретил дробить уголь в Ванинском порту

Росприроднадзор запретил дробить уголь в Ванинском порту
Вопрос о приостановлении работы предприятия на 90 суток решится в суде
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Специалисты Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора провели расследование, чтобы выяснить экологическую ситуацию на ОАО «Порт Ванино», и запретили эксплуатировать дробильные установки для сортировки и очистки угля, которые осуществляют вредные выбросы. Всего инспектор в присутствии полицейских опечатал и опломбировал 10 единиц спецтехники. Как сообщает пресс-служба ведомства, юридическое лицо четыре раза привлекали к административной ответственности за экологические нарушения, но по состоянию на вчерашний день, 27 января, там продолжали нарушать законодательство в области охраны атмосферного воздуха. Управление Росприроднадзора направило в Ванинский районный суд документы, чтобы решить вопрос о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка Ванино тучами угольной пыли. После этого сотрудника лишили премии и объявили ему выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля. Позже Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Вячеслав Шпорт предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Они проверят, как на предприятии соблюдаются экологические нормы.

 
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