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Рождаемость в Хабаровском крае приблизилась к смертности

Рождаемость в Хабаровском крае приблизилась к смертности
Показатели за 2016 год отличаются друг от друга лишь на 466 человек
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Показатели рождаемости в Хабаровском крае вплотную приблизились к уровню смертности. Согласно статистике, в 2016 году в регионе появилось на свет лишь на 466 жителей региона больше, чем скончалось, — годом ранее этот разрыв составлял 1163 человека.

Данные о естественном приросте населения края, с которыми ознакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа», опубликовал Хабаровскстат. По информации ведомства, в прошлом году в регионе зарегистрировали 17 945 рождений и 17 479 смертей — из них 107 младенческих. В 2015 году эти показатели составили, соответственно, 19 124 рождений и 17 961 смертей — среди них 122 среди детей в возрасте до года.

Таким образом, рождаемость в регионе второй год подряд снижается более чем на 6 %, тогда как показатель смертности демонстрирует относительную стабильность. В графе «Естественный прирост населения» итоги ещё менее впечатляющие: в 2016 году — лишь 40 % от достижений 2015-го, которые в свою очередь составляли только треть от прироста 2014 года.

В прошлом году в Хабаровском крае зарегистрировали 10 285 браков и 6 913 разводов. Оба показателя снизились, причём свадеб регион потерял больше, нежели разрушившихся семей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в июле 2016 года в регионе смертность опережала рождаемость. Показатель естественного прироста населения составлял -34. В декабре он существенно изменился и был уже +504.
 

 
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