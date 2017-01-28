В Хабаровске гимназию № 5 вновь оккупировали родители первоклашек

В дальневосточной столице сегодня, 28 января, во всех школах стартует приём заявлений в первые классы. По закону, каждый ребёнок имеет право на получение образования в учебном заведении по месту жительства. Однако некоторые горожане решили максимально подстраховаться, чтобы обеспечить своим малышам место в школе с хорошей репутацией, и вновь разбили лагерь возле гимназии № 5.





Трагикомедия, в которой фигурируют родители, желающие отдать своих чад именно в это учебное заведение, началась ещё год назад. Тогда региональные СМИ впервые освещали ситуацию с нездоровым ажиотажем, который спровоцировали хабаровчане. На парковке около гимназии несколько суток стоял чёрный микроавтобус. В нём посменно дежурили горожане, чьи дети по месту жительства должны были поступить в это образовательное учреждение. Родители даже составили список очерёдности подачи документов, в котором отмечались каждые два часа. В этом году история повторяется. Компанию микроавтобусу, который имеет все шансы стать новой городской легендой, теперь составляют около 10 иномарок — «Лексусы», «Мерседесы» и «Лэнд Крузеры». Хабаровчане сидят там практически безвылазно, но руководство гимназии № 5 не в силах повлиять на это.





«Мы накануне обращались в полицию и ГИБДД по этой ситуации. Ведь не первый год такая картина у нас за окном. Но ГИБДД ничего сделать не может, потому что автобус и машины родителей стоят на парковке за территорией школы, правил дорожного движения они не нарушают. Полиция тоже не может повлиять, потому что общественный порядок не нарушен: родители не дерутся, не перекрывают школу, костры тут не жгут. Почему такой ажиотаж уже второй год подряд именно с нашей школой — я не знаю, лучше у родителей спросить. Но вот эту традицию — дежурить здесь несколько суток, чтобы записать ребёнка в первый класс, как мне кажется, им передали те хабаровчане, которые в прошлом году этим занимались. Параллельно с живой очередью и списком, в котором они тут отмечаются, эти же родители записывают детей и в электронной очереди, причём не с одного, а с двух-трёх компьютеров минимум, чтобы уж точно закрепиться», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор гимназии № 5 Эдуард Перепечай.









Как уже писало агентство, в этом году впервые сядут за парты около 7500 детей. Подать заявление на приём в образовательное учреждение по месту жительства хабаровчане могут как при очном визите в школу, так и при помощи формы электронной записи. Год назад из-за наплыва интернет-пользователей, желающих как можно быстрее оформить заявку, специально созданный сайт просто «рухнул», не выдержав такого количества запросов. В этом году специалисты управления образования обещают, что такая ситуация не повторится.

Основное преимущество записи через Интернет — в её оперативности. Как объяснил Эдуард Перепечай, основной список первоклассников формируется именно на базе электронной очереди.





«Дело в том, что из этой живой очереди, которая там дежурит несколько суток, мы примем заявления у всех, но пройдут 4-5 человек, это максимум. Потому что большая часть родителей подаёт заявления электронным способом. Кроме того, в школу придут родители, которые в этой очереди не стояли, но по закону имеют право подать документы. Мы принимаем заявления, отмечаем по минутам время подачи, затем выгружаем электронный список поданных заявлений, отмечаем «лучшее время» по секундам. И таким образом составляем список тех, кто был в числе первых. Те, кто пользуется Интернетом, в любом случае выигрывают больше», — прокомментировал директор.





В гимназию № 5, как и год назад, сегодня идёт запись в два первых класса. По словам руководителя учреждения, открыть дополнительные на сегодняшний день просто нереально. В школе с 80-летней историей, популярным образовательным профилем и хорошими результатами учеников на городских и краевых интеллектуальных олимпиадах, именно нехватка мест провоцирует ажиотаж среди родителей будущих первоклашек.





«Мы набираем два первых класса, ориентировочно по 28 человек. Большего мы просто не можем себе позволить — во-первых, по нормам СанПИН и в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. Во-вторых, нам просто физически негде размещать дополнительные первые классы. В прошлом году мы были вынуждены открыть ещё один класс, потому что управление образования Хабаровска поручило нам изыскать средства на это — из-за большого общественного резонанса, который был вызван ажиотажем среди родителей, и трёх судебных процессов, пришлось выкручиваться. Трое хабаровчан подали в суд на школу с требованием предоставить детям места в первом классе, несмотря на то, что набор уже был закрыт. Всё лето длились эти тяжбы, суды мы выиграли, родителям отказали, но потом всё же открыли ещё один первый класс. У нас на первом этаже был кабинет домоводства для девочек, мы его переоборудовали под класс начальной школы. В этом году у нас такой возможности нет, поэтому и классов будет всего два. Помещение просто не позволяет нам набирать больше детей. Рядом с территорией школы есть здание старого детского сада. Оно не используется, и если бы была возможность отдать его нам — мы бы разместили там хотя бы начальную школу, и было бы проще», — озвучил Эдуард Перепечай.





Корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» удалось пообщаться с представителями «родительского десанта», который несёт вахту возле школы. На условиях анонимности хабаровчане рассказали о дежурстве длиной в несколько суток.





«Мы составили список, в соответствии с которым пойдём подавать документы на приём детей в первый класс. Все родители, которые в нём записаны, все 40 человек, знакомы — наши дети ходят на подготовительные курсы в эту школу, мы встречались на родительских собраниях. Каждые четыре часа перекличка по списку, кто пропустил — перемещается в конец очереди. Автобус стоит здесь уже двое суток, дежурим по очереди со списком, отмечаемся. Ночью тоже. Дежурим по два-три человека: двое сидят в машине, один сбегал покурить или в туалет. Днём, если вахтёр пускает, пользуемся школьным туалетом, но не всегда. Еду с собой берём, чай в термосе. Вот, сегодня будем подавать документы — в 10 утра начинается запись. Если кто-то не из нашего списка попытается пройти — просто не пустим, у нас есть очередь, пойдёт после нас. Если кто-то из списка опоздает — сам виноват, в конец очереди пойдёт. Но я не думаю, что до этого дойдёт: все хотят, чтобы дети получили хорошее образование в престижной школе, все за эту очередь держатся», — объяснила корреспонденту агентства одна из мам, пожелавшая остаться неизвестной.









Право претендовать на место в гимназии № 5 есть не у всех будущих первоклассников, чьи родители несут вахту на территории школы. Ещё одна семья заплатила 35 тысяч рублей, чтобы оформить регистрацию ребёнка по месту пребывания в доме, который закреплён за образовательным учреждением.





«Старший сын учился в этой гимназии. Тогда ещё не было этого закона, по которому можно было пойти в школу по месту жительства: был конкурс, мы его прошли, ребёнка взяли. А теперь у меня младший сын идёт в первый класс, но правила приёма уже другие: на общих основаниях. Какой семье не хочется, чтобы дети получали качественное образование, в престижной школе? Все этого хотят. Наши дети — дети всех, кто сейчас дежурит в очереди — с осени ходят на подготовительные курсы, мы уже все друг друга знаем, и все настроены отдать детей именно сюда. Да, в этом районе мы не живём: у нас другая школа по месту жительства. Но мы воспользовались услугой, которую предложил знакомый, и зарегистрировали ребёнка поблизости, чтобы на законных основаниях претендовать на место. Заплатили 35 тысяч рублей. Если теперь нашего сына в эту школу не примут, я в суд буду обращаться, писать министру, губернатору, да хоть президенту. Нам обязаны предоставить место в первом классе!» — заявил ещё один хабаровчанин из «автобусной группировки».





Оформление регистрации будущего школяра за деньги — не самое дешёвое удовольствие. Но горожан, которые готовы несколько суток дежурить возле школы в январские морозы, не останавливает цена вопроса. Проверка подлинности этого документа, по словам директора гимназии, не входит в полномочия учреждения.

«Школа не уполномочена проверять законность регистрации детей по месту жительства, подлинность справок и так далее. Мы должны принять заявление и, если есть место, предоставить ребёнку возможность учиться. Всё, что касается легальности прописки, — это компетенция миграционной службы. Одно время ходили слухи, что школа в течение нескольких месяцев после начала учебного года ходит по квартирам и проверяет, действительно ли там живут дети, которые ходят в школу. Поверьте, мы этого не делаем, потому что это просто не наша работа. Если бы этим занимались правоохранительные органы, мы были бы только рады», — сообщил Эдуард Перепечай.





Как стало известно корреспонденту агентства, родители предпринимают и другие уловки. Дежурные из чёрного микроавтобуса, например, за спиной у директора договариваются с вахтёрами гимназии о содействии.

«Я не буду вам озвучивать, на каких условиях сотрудники школы соглашаются нам помогать. Но они пускают нас в туалет иногда. А ещё вахтёры знают, что пропускать остальных родителей для подачи заявлений можно только после того, как мы все пройдём», — сообщил папа одного из первоклассников.

По соседству с гимназией № 5 расположены ещё несколько учебных заведений, которые известны в Хабаровске своей репутацией и качеством образования. В их числе — гимназия № 3 имени М. Ф. Панькова и гимназия № 4, где изучают восточные языки. Также неподалёку находятся лицей «Ступени», частная школа «Алые паруса», математический лицей, школы № 12 и № 30. Однако хабаровчане, которые хотят отдать своих детей в эти образовательные учреждения, не нанимают микроавтобусы для относительно комфортной круглосуточной вахты на парковке.





«У нас такой истерии со стороны родителей нет и не было никогда. Мы набираем 7 первых классов — часть детей пойдёт в основной корпус на улице Московской, часть — в новое здание на Шабадина. Желающих много, но чтобы вахту несли, да ещё несколько дней без перерыва, списки составляли, — такого не случалось. У нас очень хорошая школа, с отличной репутацией. И пятая гимназия тоже славится своими достижениями. Но у них маленькое помещение, а детей с каждым годом всё больше, и все родители хотят самого лучшего. Я думаю, что если бы, например, лицей информационных технологий или краевой центр образования в этом году набирали первые классы, там бы за месяц до приёма родители начали палатки ставить», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» представитель гимназии № 3, пожелавший остаться неизвестным.

Агентство сообщало, что КЦО не принимает заявления от родителей будущих первоклашек второй год подряд. Начальное и старшее звено этой школы укомплектованы полностью.