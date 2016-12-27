Хабаровчан осудят за бизнес на гашишном масле

В Хабаровске четверо местных жителей предстанут перед судом за торговлю наркотиков. В течение двух лет они занимались незаконным оборотом масла каннабиса.

В ходе предварительного следствия сотрудники управления МВД России по Хабаровскому краю установили, что четверо жителей краевой столицы незаконно продавали наркотики с 2013 года. Организатор преступной группы – мужчина 46 лет - приобретал оптовые партии гашишного масла, а затем передавал его троим подельникам для последующей реализации разовыми дозами среди наркозависимых. Большую часть полученных денег они передавали 46-летнему руководителю группировки, а оставшееся тратили по своему усмотрению. Стражам правопорядка стало известно, что организатор и один из соучастников ранее были судимы за совершение краж и грабежа.

«В настоящее время уголовное дело, возбужденное Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Максимальная санкция, которая предусмотрена за данное противоправное деяние, - лишение свободы на срок до 20 лет. До вынесения обвинительного приговора суда в отношении всех обвиняемых избрали меру пресечения - подписку о невыезде.