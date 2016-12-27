Жители села Маяк в Нанайском районе встретят праздник в холодных домах

Руководитель средней школы в селе Маяк была вынуждена закупить для здания обогреватели и тепловые завесы. В кабинетах и библиотеке столбик комнатного термометра не поднимается выше +15 градусов по Цельсию. До начала каникул школьники приходили на занятия в верхней одежде. Не меньше страдают от холода и обитатели жилых домов: они вынуждены обогревать свои квартиры при помощи электроплит, а затем оплачивать колоссальные счета за потреблённую энергию.

«Смотрели на входе у нас здесь по тепловому счётчику. Получалось, в пределах 15-20 градусов терялась температура. Бывают такие дни: ставишь тарелку с пищей на стол, и она тут же моментально остывает. И было уже пару раз в этом году: дети питались в верхней одежде», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Маяк» Галина Савинская.

Огромные суммы в квитанциях за тепло и не менее серьёзные цифры в счетах за электричество стали для сельчан привычными.

«Я за свою квартиру, за отопление, плачу 9 300 (рублей – прим. ред.)! И плюс 1 500 я плачу за свет, потому что у меня холодно», — пожаловалась местная жительница Надежда Постоенко.

Люди считают, что во всём виновато состояние теплотрассы: уверены, что во время ремонта рабочими просто не были соблюдены необходимые технологии. Но руководитель местной котельной уверяет, что в проблемах виноваты сами жильцы — не уделяют должного внимания содержанию своих домов. В то же время на предприятии массу проблем отмечают его сотрудники: люди жалуются на долги по зарплате. А администрация Нанайского района слишком завязла в долгах, чтобы помочь.

«При строительстве жилых домов для жителей, которые пострадали от наводнения в 2013 году, были допущены ошибки, неправильно эти деньги были использованы. У нас возникло обязательство перед Минфином: вернуть в бюджет края вот эти 20 миллионов рублей. В том числе 15 миллионов рублей — в 2016 году», — прокомментировал глава района Виктор Саватеев.

Однако кризис в финансовых вопросах муниципального образования не освобождает его от выплаты задолженности. Пока решается этот вопрос, жители села Маяк пытаются согреться с помощью конвекторов и обогревателей, а также готовятся встречать Новый год в холодных квартирах.

«Пути решения в этой ситуации может определить для себя только руководство муниципального района. Потому что предприятие его «дочка», стопроцентная. Вопросы задолженностей, в том числе, которые есть у района и «дочки», — даже закрытие этих задолженностей может частично решить проблему», — объяснил председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Андрей Сухоруков.