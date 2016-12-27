Хабаровчанке-сироте удалось отстоять право на получение квартиры

Жительнице Хабаровска из числа детей-сирот удалось получить жилое помещение. Она стояла на учёте ещё с 2013 года, но министерство ЖКХ региона не предоставляло ей квартиру, и горожанке пришлось обращаться в надзорный орган.

Прокуратура Индустриального района провела проверку и выяснила, что заявительницу признали нуждающейся в жилом помещении и в 2013 году поставили на учёт. Но МинЖКХ до настоящего времени сироту жильём не обеспечило, тем самым нарушив её права. Центральный районный суд города удовлетворил исковое заявление и возложил на ведомство обязанность предоставить горожанке помещение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, решение ещё не вступило в законную силу.

Ранее РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» писало, что в этом году в крае раздали больше 300 квартир лицам из числа детей-сирот. Под Новый год только в Советской Гавани министерство ЖКХ региона предоставило этой категории населения 44 жилплощади. До конца года в Амурске сиротам передадут ещё 96 квартир. К празднику в регионе также должны сдать три жилых дома для лиц из числа детей-сирот. Новые квартиры планировали передать представителям этой категории населения не только в Советской Гавани и Амурске, но и в дальневосточной столице.