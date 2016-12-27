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Администрация Хабаровска объяснила, как следит за работой спецтехники

Администрация Хабаровска объяснила, как следит за работой спецтехники
Зачем один из водителей прокручивал колёса в воздухе, в ведомстве не объяснили
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В управлении дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска прокомментировали обсуждаемое в Интернете видео, на котором местный житель зафиксировал снегоуборочную машину. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на видео техника стоит на опорах, а её колёса прокручиваются в воздухе. Читатель агентства предположил, что так недобросовестные водители «наматывают» показатели специальных приборов, чтобы сделать вид, что выполнили отчёт. Другие пользователи Сети решили, что таким образом технику можно прогревать. Но в Хабаровске этому нет необходимости.

По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации Олега Грабкова, в Хабаровске проблем с работой спецтехники на морозе практически нет. Случаи, когда транспорт неисправен, происходят очень редко, и в таких ситуациях его просто отгоняют в тёплый бокс.

«Практически вся техника, особенно погрузочная и бульдозеры, оборудована гидротрансформаторами. Их эксплуатация, конечно, зависит от температурного режима. Но такую технику мы стараемся максимально обогревать. Предприятие в обязательном порядке оборудует специальные боксы с тепловым контуром, мы проверяем не только места стоянки, но и помещения для рабочих, всюду должно быть тепло. Благодаря этому особых неудобств в использовании техники с гидроприводом нет», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Олег Грабков.

Не мог водитель заснятой на видео снегоуборочной машины прокручивать колёса и для того, чтобы создать видимость работы. В Хабаровске труд специалистов в дорожной сфере отслеживается иначе.

«В Хабаровске есть три подрядчика, которые занимаются уборкой улиц в зимний период — это МУП «Восток» и «Север», которые находятся на подряде, и основное — МУП «Южное». Качество работы организаций проверяют служба технического надзора и специалисты отдела благоустройства, они ежедневно мониторят производство работ в соответствии с муниципальным контрактом. За каждым районом закреплён специалист, который в течение месяца в присутствии представителей организации-исполнителя проверяет, как выполняются работы, всё это фиксируется в журнале за подписями, 20 числа каждого месяца по результатам проверок составляется специальный акт. Представитель технадзора вносит корректировки, если они нужны, не выходя при этом за рамки заключённого контракта. Если подрядчик не выполняет какие-то работы по договору, мы их исключаем и не оплачиваем», — рассказал Олег Грабков.

Передвижения спецтехники отслеживают с помощью системы ГЛОНАСС. Датчики установлены на каждой единице транспорта, а диспетчер предприятия-подрядчика и специалисты службы технадзора следят, где работает водитель.

«Предприятия также устанавливают датчики учёта расхода топлива. Но это их зона ответственности, мы особенно не отслеживаем это. В Хабаровске есть несколько фирм, которые устанавливают такое оборудование. Расход топлива и компенсация на его покупку, опять же, в рамках контракта», — сообщил Олег Грабков.

 
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