Хабаровчанин пошёл под суд за попытку присоединиться к террористам

Сегодня вторник, 27 декабря 2016 года, 19:11
Жену и товарища директора ХК "Адмирал" поместили в СИЗО
Жену и товарища директора ХК "Адмирал" поместили в СИЗО
Проект модернизации хабаровской транспортной сети будут дорабатывать
Проект модернизации хабаровской транспортной сети будут дорабатывать
Происшествия года в Приморье: сбитая пара, моргенариум и Лайонрок
Происшествия года в Приморье: сбитая пара, моргенариум и Лайонрок
Города Приморья меряются ёлками перед Годом экологии
Города Приморья меряются ёлками перед Годом экологии
Хабаровчанин заснял необычный способ уборки снега вблизи центра города
Хабаровчанин заснял необычный способ уборки снега вблизи центра города
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:20
Приморцы и хабаровчане поддержали идею предать анафеме Божену Рынску
сегодня, 08:25
Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет и воду
сегодня, 10:33
Игорь Пушкарёв посоветовал владивостокцам читать Уголовный кодекс
вчера, 23:34
Отсутствие материалов дела не помешало суду оставить мэра под стражей
сегодня, 07:00
До Нового года синоптики всё-таки обещают Приморью снег
вчера, 19:52
Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
сегодня, 15:13
Проезд во Владивостоке не вырастет до 25 рублей ещё несколько лет
сегодня, 13:25
График работы поликлиник Приморья в праздники уже опубликован
вчера, 20:30
В Хабаровском крае в 2017-м начнут строить больницу, ФАП и амбулаторию
сегодня, 08:58
"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор

Обсуждаемое
сегодня, 12:20
12

Приморцы и хабаровчане поддержали идею предать анафеме Божену Рынску
вчера, 19:52
10

Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
вчера, 23:34
9

Отсутствие материалов дела не помешало суду оставить мэра под стражей
сегодня, 15:13
5

Проезд во Владивостоке не вырастет до 25 рублей ещё несколько лет
сегодня, 10:33
4

Игорь Пушкарёв посоветовал владивостокцам читать Уголовный кодекс
сегодня, 12:30
4

Снежному медведю в Хабаровске сломали лапу
сегодня, 11:10
1

Для хабаровчан построили четырнадцать ледовых городков
сегодня, 13:54
1

Активисты ОНФ хотят остановить вырубки деревьев во Владивостоке
сегодня, 16:40
1

Комсомольская мошенница обманула 22 любителя интернет-покупок
сегодня, 15:40
1

Хабаровчанин заснял необычный способ уборки снега вблизи центра города
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 12



Система Orphus

Хабаровчанин пошёл под суд за попытку присоединиться к террористам

Хабаровчанин пошёл под суд за попытку присоединиться к террористам
Его вербовал знакомый, которого объявили в международный розыск
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Хабаровске перед судом предстал местный житель, который пытался присоединиться к террористической организации в Сирии. Молодой человек хотел участвовать в боевых действиях и даже вылетел в Стамбул, но в Москве его остановили пограничники. Он испугался и вернулся в дальневосточную столицу, где его уже ждали сотрудники ФСБ.

Приговор 22-летнему хабаровчанину вынесли на выездном заседании Приволжского окружного военного суда. Следствие выяснило, что в 2014 году осуждённый познакомился с мужчиной, который придерживался радикально-религиозных взглядов. Под влиянием своего нового знакомого парень проникся идеями терроризма и решил выехать в Сирию, чтобы стать бойцом международной террористической организации. При этом он осознавал общественную опасность и противоправность своего поступка, но, тем не менее, дал добровольное согласие на выезд за пределы России.

В апреле 2016 года осуждённый купил авиабилеты и вылетел в Москву, чтобы оттуда добраться до Стамбула. Но в международном терминале аэропорта Шереметьево парня остановила смена пограничного контроля. Он опасался, что сотрудники правоохранительных органов его задержат, и скрылся, поэтому довести до конца свои намерения не смог. Через некоторое время он вернулся в Хабаровск, где его поймали специалисты управления ФСБ России по краю. Суд приговорил парня к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать своё наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Мужчину, который вербовал осуждённого в ряды террористической организации, объявили в международный розыск. По информации пресс-службы управления ФСБ России по региону, в его отношении также возбудили уголовное дело.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что осенью этого года за финансирование подобной организации свободы лишили другого местного жителя. Его обвинили в помощи террористической организации «Джебхат ан-Нусра», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Пекарь отправился в колонию на три года.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru