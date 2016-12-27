Хабаровчанин пошёл под суд за попытку присоединиться к террористам

В Хабаровске перед судом предстал местный житель, который пытался присоединиться к террористической организации в Сирии. Молодой человек хотел участвовать в боевых действиях и даже вылетел в Стамбул, но в Москве его остановили пограничники. Он испугался и вернулся в дальневосточную столицу, где его уже ждали сотрудники ФСБ.

Приговор 22-летнему хабаровчанину вынесли на выездном заседании Приволжского окружного военного суда. Следствие выяснило, что в 2014 году осуждённый познакомился с мужчиной, который придерживался радикально-религиозных взглядов. Под влиянием своего нового знакомого парень проникся идеями терроризма и решил выехать в Сирию, чтобы стать бойцом международной террористической организации. При этом он осознавал общественную опасность и противоправность своего поступка, но, тем не менее, дал добровольное согласие на выезд за пределы России.

В апреле 2016 года осуждённый купил авиабилеты и вылетел в Москву, чтобы оттуда добраться до Стамбула. Но в международном терминале аэропорта Шереметьево парня остановила смена пограничного контроля. Он опасался, что сотрудники правоохранительных органов его задержат, и скрылся, поэтому довести до конца свои намерения не смог. Через некоторое время он вернулся в Хабаровск, где его поймали специалисты управления ФСБ России по краю. Суд приговорил парня к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать своё наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Мужчину, который вербовал осуждённого в ряды террористической организации, объявили в международный розыск. По информации пресс-службы управления ФСБ России по региону, в его отношении также возбудили уголовное дело.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что осенью этого года за финансирование подобной организации свободы лишили другого местного жителя. Его обвинили в помощи террористической организации «Джебхат ан-Нусра», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Пекарь отправился в колонию на три года.